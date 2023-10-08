Başrolde Nicole Kidman'ın yer aldığı Prime Video yapımı 'Expats' 2024'te yayımlanacak!

Yayınlanma: 08.10.2023 - 20:25

Güncelleme: 08.10.2023 - 20:25

Prime Video'un "Expats" adlı dizisi, 26 Ocak 2024 tarihinde yayınlanmaya başlayacak. Bu altı bölümlük dizi, Janice Y. K. Lee'nin dünya çapında çok satan romanı "The Expatriates"ten uyarlandı ve Lulu Wang tarafından yönetildi.

Dizinin başrolünde Oscar ve Emmy ödüllü Nicole Kidman yer alıyor. Ayrıca; Sarayu Blue, Ji-young Yoo, Brian Tee ve Jack Huston gibi önemli oyuncular da kadroda yer alıyor. Nicole Kidman ve Lulu Wang, dizinin yönetici prodüktörlüğünü üstleniyor.

"Expats" dizisi, 2014 yılında çalkantılı bir dönemin yaşandığı Hong Kong'da geçiyor ve üç Amerikalı kadın; Margaret, Hilary ve Mercy'nin hayatlarını ele alıyor. Bu kadınların hayatları, ani bir aile trajedisinin ardından kesişir ve ayrıcalıklı yaşamlarının sorgulandığı bir hikayeyi anlatıyor.

Dizinin Avrupa prömiyeri 9 Ekim'de BFI Londra Uluslararası Film Festivali'nde gerçekleşecek. "Expats" dizisinin yaratıcıları arasında Lulu Wang, Daniele Melia, Nicole Kidman, Alice Bell, Theresa Park ve Stan Wlodkowski gibi isimler bulunuyor.

Dizi, Prime Video platformunda izlenebilecek. Tüm altı bölümün aynı anda mı yoksa haftalık olarak mı yayınlanacağı henüz açıklanmış değil.