Altın Koza Film Festivali’nde Çiğdem Mater unutulmadı: ‘Buna alışmayacağım’

30’uncusu düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde ödül alan Elit İşcan, Çiğdem Mater ve tüm Gezi davası mahkumlarına selam gönderdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.09.2023 - 14:13
Abone Ol google-news

Adana’da bu yıl 30’uncusu düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde ödüller sahiplerine teslim edildi. 

30. Altın Koza Film Festivali’nde prömiyeri yapılan Suyun Ötesi filmi ile En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü’ü alan Elit İşcan, konuşmasında Gezi Davası’nda tutuklu yargılanan yapımcı Çiğdem Mater ve tüm Gezi davası mahkumlarına selam gönderdi. 

İşcan “Beni destekleyen aileme çok teşekkür ederim. Burada olmaktan yana çok mutluyum ama içim buruk. Çünkü festivallerde canım arkadaşım Çiğdem Mater’siz olmaya alışık değilim. Buna alışmayacağım da… Bu saçmalığın en kısa zamanda sonlanmasını ve Çiğdem’in yeniden bizimle burada olmasını istiyorum” dedi.


Altın Koza Altın Koza Film Festivali Elit İşcan Çiğdem Mater gezi gezi davası

İlgili Haberler

Çiğdem Mater hapishanedeki 500 gününü anlattı: 'Tuhaf, saçma, neyse'

Çiğdem Mater hapishanedeki 500 gününü anlattı: 'Tuhaf, saçma, neyse'
'Çiğdem Mater ile Sen de Kettılla!' projesi: İlk tarif mercimek köftesi!

'Çiğdem Mater ile Sen de Kettılla!' projesi: İlk tarif mercimek köftesi!
Gazeteci Murat Utku, Gezi tutuklusu eşi Çiğdem Mater’in doğum gününde mesajını iletti: 'Dik durma iradesi baki kalacak'

Gazeteci Murat Utku, Gezi tutuklusu eşi Çiğdem Mater’in doğum gününde mesajını iletti: 'Dik durma iradesi baki kalacak'

En Çok Okunan Haberler