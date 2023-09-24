Altın Koza Film Festivali’nde Çiğdem Mater unutulmadı: ‘Buna alışmayacağım’

Yayınlanma: 24.09.2023 - 14:13

Güncelleme: 24.09.2023 - 14:22

Adana’da bu yıl 30’uncusu düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde ödüller sahiplerine teslim edildi.

30. Altın Koza Film Festivali’nde prömiyeri yapılan Suyun Ötesi filmi ile En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü’ü alan Elit İşcan, konuşmasında Gezi Davası’nda tutuklu yargılanan yapımcı Çiğdem Mater ve tüm Gezi davası mahkumlarına selam gönderdi.

İşcan “Beni destekleyen aileme çok teşekkür ederim. Burada olmaktan yana çok mutluyum ama içim buruk. Çünkü festivallerde canım arkadaşım Çiğdem Mater’siz olmaya alışık değilim. Buna alışmayacağım da… Bu saçmalığın en kısa zamanda sonlanmasını ve Çiğdem’in yeniden bizimle burada olmasını istiyorum” dedi.