Nuri Bilge Ceylan'ın Cannes Ödüllü filminin özel gösterimi Altın Koza'da yapıldı

Yayınlanma: 22.09.2023 - 15:13

Güncelleme: 22.09.2023 - 15:13

Türkiye sinemasının büyük usta yönetmenlerinden Nuri Bilge Ceylan'ın Cannes Film Festivali'nde büyük beğeni kazanarak "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandırdığı "Kuru Otlar Üstüne" filmi, Türkiye'nin 96. Akademi Ödülleri'ndeki adayı olarak büyük bir heyecanla bekleniyor. Bu önemli yapım, 30. Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında özel bir gösterime sahne oldu.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen festivalin 18-24 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen etkinliklerinde, Nuri Bilge Ceylan'ın başyapıtı "Kuru Otlar Üstüne", düzenlenen özel gösterimle sanatseverler ve gazetecilerle buluştu.

Yaklaşık 150 kişilik bir davetli topluluğu, heyecanla beklenen bu filmi izleme şansı yakaladı. Film, izleyicilerden büyük beğeni aldı ve birçok sanatçı tarafından övgüyle karşılandı.

Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini üstlendiği "Kuru Otlar Üstüne", Türk sinemasının önde gelen isimlerinden Deniz Celiloğlu, Merve Dizdar ve Musab Ekici gibi yetenekli oyuncuları bir araya getiriyor. Film, 76. Cannes Film Festivali'nde Merve Dizdar'a "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandırmış ve Türkiye'yi Oscar'da "En İyi Uluslararası Film" kategorisinde temsil etmeye hak kazanmıştı.

Bu muhteşem yapım, Türk sinemasının gurur kaynaklarından biri olarak öne çıkıyor ve sinema dünyasında büyük bir heyecanla bekleniyor. Ceylan'ın kusursuz yönetmenliği ve filmdeki oyunculuk performansları, Türkiye'nin Oscar yolculuğunu daha da heyecanlı hale getiriyor. Sinema severler, bu başyapıtı sabırsızlıkla bekliyor.