Perde açılıyor: Altın Koza Film Festivali'nin heyecan verici finalistleri
Sinema dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olan Uluslararası Altın Koza Film Festivali, heyecanla beklenen finalistlerini duyurdu.
Festival komitesinin açıklamasına göre, bu yıl 18-24 Eylül'de 30'uncusu gerçekleşecek festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'na bu yıl 45 yapım başvurdu.En iyi film ödülünün 500 bin lira olduğu Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda tüm kategorilerde 1 milyon 60 bin lira ödül verilecek.
Seçici kurulun değerlendirmesi sonucu belirlenen 11 film Adana'da sinemaseverlerle buluşacak. Festivalde:
Alpgiray Uğurlu'nun "Açık Kapılar Ardında",
Umut Evirgen'in "Annesinin Kuzusu",
Eylem Kaftan'ın "Bir Gün 365 Saat",
Fikret Reyhan'ın "Cam Perde",
Tufan Şimşekcan'ın "Ceylin",
Tunahan Kurt'un "Karganın Uykusu",
Büşra Bilginer'in "Kıyıda",
Esra Saydam ve Malik Isasis'in birlikte yönettiği "Öte",
Umut Subaşı'nın "Sanki Her Şey Biraz Felaket",
Aslıhan Ünaldı'nın "Suyun Üstü",
Filiz Kuka'nın "Yüzleşme" filmleri jüri karşısına çıkmaya hak kazandı.
ÇOK SAYIDA YAPIMIN PRÖMİYERİ GERÇEKLEŞECEK...
Festival kapsamında "Açık Kapılar Ardında", "Annesinin Kuzusu", "Ceylin", "Karganın Uykusu", "Kıyıda", "Suyun Üstü" filmlerinin dünya prömiyerleri, "Bir Gün 365 Saat" ve "Öte" filmlerinin ise Türkiye prömiyerlerini gerçekleştirilecek.
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