Altın Küre Ödülleri'ne yeni kategori eklendi

Yayınlanma: 08.05.2025 - 17:12

Güncelleme: 08.05.2025 - 17:12

Altın Küre Ödülleri’ne bu yıl itibarıyla yeni bir kategori dahil edildi: Yılın En İyi Podcast’i. Ödül, ilk kez 11 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilecek törende verilecek.

Altın Küre Başkanı Helen Hoehne, yeni kategoriyle ilgili yaptığı açıklamada, “Eğlence dünyası değişmeye devam ederken, biz de anlatının yeni biçimlerini tanımaktan büyük heyecan duyuyoruz” dedi. Hoehne, geleneksel kategorilere sahip çıkarken, yenilikçi formatlara ve yeni seslere de alan açmak istediklerini vurguladı.

Yapılan bilgilendirmeye göre, sadece dinlenme oranlarına göre ilk 25’e giren podcast’ler bu ödül için değerlendirilecek ve altı finalist aday gösterilecek. Kategori; anlatı, video, röportaj ve haber tabanlı podcast’leri kapsayacak. Kapsamlı uygunluk kriterlerinin ise önümüzdeki haftalarda açıklanması bekleniyor.

Törenin sunuculuğunu ikinci kez komedyen Nikki Glaser üstlenecek. Glaser, mart ayında yaptığı açıklamada, ilk sunuculuk deneyiminin kariyerindeki en eğlenceli tecrübelerden biri olduğunu söylemişti. Komedyen, “Bu kez The White Lotus ekibinin önünde olacağım ve umarım beni dizinin dördüncü sezonuna karanlık geçmişi olan bir İskandinav pilates eğitmeni rolüyle dahil ederler” diyerek esprili bir açıklamada bulunmuştu.