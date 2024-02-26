American Psycho yeniden çekiliyor: Patrick Bateman kim olacak?
2000'li yıllara damga vuran American Psycho filmi yeniden çekilecek. Lionsgate tarafından gelen hamlenin ardından filmin hayranları Patrick Bateman karkterini kimin canlandıracağını merak ediyor...
Lionsgate, Mary Harron'un "American Psycho" ve David Cronenberg'in "The Dead Zone" filmlerinin yeniden çevrimleri üzerinde çalışıyor.
Henüz geliştirme sürecinin erken aşamalarında olan "The Dead Zone" Christopher Walken'ın performansı ile öne çıkan ve David Cronenberg'in en iyi filmlerinden biri olarak kabul edilen bir yapım.
"American Psycho" yeniden çevrimi ise, Mary Harron'un 2000 yılında yönettiği ve Christian Bale'in başrolde olduğu filmin bir devamı niteliğinde olacak. Lionsgate, karaktere modern bir bakış açısı getirecek bir yazar arayışında.
Orijinal "American Psycho" filmi, çıkış yaptığı dönemde kadına yönelik şiddet nedeniyle eleştirilere maruz kalmıştı. Lionsgate'in yeni çevriminin, orijinal romanın bakışından kaçınmaya çalışacağı düşünülüyor.
Bret Easton Ellis'in aynı adlı romanından uyarlanan "American Psycho", tüketim kültürü, cinsiyetçilik ve yüzeysellik gibi konuları işleyerek dikkat çekmişti. Kitap, postmodern bir dünyada "yüzeyin" egemen olacağını öngörüyordu.
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