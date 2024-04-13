Anadolu ve Avrupa müziğinin büyüleyici buluşması...
Sanat tutkunları "Venera Ensemble" konseriyle Anadolu ve Avrupa müziğinin buluşmasına tanıklık edecek.
Antalya Devlet Opera ve Balesi, 13 Nisan'da "Venera Ensemble" konseriyle seyircilere unutulmaz bir müzik deneyimi sunmaya hazırlanıyor. Konser, Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde saat 20.00'de gerçekleşecek.
"Venera Ensemble", Anadolu ve Avrupa topraklarına sinen kadın ruhunu opera sahnesinde sergileyerek izleyicilerle buluşturacak. Projede yer alan sanatçılar arasında soprano Gülçin Gültekin, Senem Çine (Arp) ve Veronika Yeliz Efe'nin (Viyolonsel) yanı sıra soprano Bilge Yılmaz, mezzo soprano Medine Tuganova ve bale sanatçıları Müge Öğüt ve Tolga Burçak bulunuyor.
Solistlere, keman sanatçıları Elvan Şekercioğlu, Demet Emen, İlkay Candan, Angela Bigov, Nazlı Ezgi Zirek, Eda Berkin, Selcan Noyan; viyola sanatçıları Selen Keser, Pınar İnan, Pelin Baysal Ateşok; kontrabas sanatçısı Pelin Atay; flüt sanatçısı Dilan Oğuz ve klarnet sanatçısı Jale Nilay Canca eşlik edecek.
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