'Aşk İksiri' operası Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde sahnelenecek

Ankara Devlet Opera ve Balesi (DOB), büyüleyici bir opera olan "Aşk İksiri" ile seyircileri 16 Mart Cumartesi günü saat 20:30'da Opera Sahnesi'nde buluşturacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.03.2024 - 14:15
'Aşk İksiri' operası Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde sahnelenecek
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Gaetano Donizetti'nin eşsiz eseri "Aşk İksiri", birbirine âşık genç bir köylü olan Nemorino'nun tutkulu hikayesini anlatıyor. Nemorino, varlıklı ve güzel Adina'ya olan aşkını ilan etmek istese de, aralarındaki sınıf farkı engel teşkil etmektedir. Ancak Nemorino'nun umutsuzluğu, şarlatan doktor Dulcamara'nın ortaya çıkışıyla değişir. Nemorino, Adina'nın kalbini kazanmak için efsanevi aşk iksirine umut bağlar ve komik ve dokunaklı olaylar silsilesi başlar.

Heyecan dolu ikinci perdede, Nemorino, Adina'nın kalbini kazanmak için askerlik sözleşmesi imzalar ve Dr. Dulcamara'dan aşk iksiri satın alır. Ancak işler beklediği gibi gitmez ve olaylar daha da karmaşık hale gelir. Ancak sonunda, gerçek aşkın gücü ortaya çıkar ve Adina ile Nemorino arasındaki duygusal bağ yeniden canlanır.

"Aşk İksiri", muhteşem müzikleri, etkileyici performansları ve unutulmaz hikayesiyle seyircilere unutulmaz bir opera deneyimi sunuyor. Ankara DOB, bu eşsiz eseri sahneye taşımak için hazır ve seyircileri büyüleyici bir geceye davet ediyor.


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