İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nden "Carmen" operası Atatürk Kültür Merkezi'nde...

Yayınlanma: 29.03.2024 - 21:46

Güncelleme: 29.03.2024 - 21:46

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), Fransız besteci Georges Bizet'nin ünlü eseri "Carmen" operasını sahneleyecek. Opera, 3, 6, 13 ve 18 Nisan tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlerle buluşacak.

"Carmen" operasının librettosu, Prosper Merimee'nin aynı isimli kısa romanından esinlenilerek Ludovic Halevy ve Henri Meilhac tarafından kaleme alındı.

İtalyan rejisör Vincenzo Grisostomi Travaglini'nin yönettiği eserde, başrolleri Aylin Ateş ve Nesrin Gönüldağ paylaşırken, diğer rolleri Ali Murat Erengül, Efe Kışlalı, Caner Akgün, Murat Güney, Dilruba Bilgi, Ayten Telek, Hande Soner Ürben, Göktuğ Alpaşar, Erdem Sakarya, Şahin Dedemen, Emrah Erdem Gedik, Ufuk Karakoç, Sevim Ateş, Anna Sirel Etyemez, Ceren Şahin, Elif Tuğba Tekışık, Cengiz Arslan, Alp Köksal, Berk Dalkılıç ve Çağrı Köktekin gibi isimler canlandıracak.

İDOB Orkestrası'nı İbrahim Yazıcı ve Zdravko Lazarov yönetirken, dekor tasarımı Zeki Sarayoğlu, kostüm tasarımı Ayşegül Alev ve Gizem Betil, koreografi Ayşem Sunal Savaşkurt, ışık tasarımı Giovanni Pirandello ve dramaturji Ravivaddhana Monipong Sisowath'a ait olacak. Paolo Villa ise eserin koro şefliğini üstlenecek.



