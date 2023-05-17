Animasyon dizisi “Archer” 14'üncü sezonuyla ekranlara veda edecek
2009’da FX’te prömiyeri yapılan uzun soluklu casus komedi dizisi Archer son bir sezonla hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Adam Reed tarafından yaratılan Archer ekranlara veda ediyor. FX yetkilileri, Archer’ın 14. sezon yayın tarihinin 30 Ağustos 2023 olduğunu ve bunun animasyon komedinin final sezonu olacağını açıkladı.
Archer’ın seslendirme kadrosunda H. Jon Benjamin, Aisha Tyler, Chris Parnell, Judy Greer, Amber Nash, Adam Reed ve Lucky Yates yer alıyor.
ARCHER'IN KONUSU
Uluslararası bir casus teşkilatındaki aşırı eğitimli ajanlar arasında sık sık çatışmalar fikir ayrılıkları yaşanır. Her şeyin merkezinde ise kod adı "Duchess" olan usta casus Sterling Archer var. Archer, aynı zamanda patronu olan otoriter annesi Malory ile birlikte çalışıyor. Eski kız arkadaşı Ajan Lana Kane ve onun yeni erkek arkadaşı sayman Cyril Figgis ile uğraşan Archer aynı zamanda Malory'nin aşık sekreteri Cheryl ile de uğraşmak zorunda.
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