Anne filminin konusu nedir? Anne filminin oyuncuları kimlerdir? Anne filminin IMDb puanı kaçtır?
Luis Prieto'nun yönetmenliğinde çekilen Anne filmi 2017 yılı yapımıdır. Dram ve gerilim filmi olan Anne, TV ekranlarında sık sık seyirci ile buluşuyor. İşte, Anne filminin konusu nedir? Anne filminin oyuncuları kimlerdir?
Anne filminin senaristliğini üstlenen Knate Lee, hem gerilimi hem de dramı aynı filmde buluşturdu. Di Bonaventura Pictures aracılığıyla Lorenzo di Bonaventura tarafından üretilen film, 21 milyon dolarlık bir bütçeyle oluşturuldu. İşte filme dair öne çıkan başlıklar...
ANNE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Anne filminde, oğlu Frankie ile parka giden Karla Dyson belirli bir süre sonra oğlundan ses gelmeyince telaşlanır. Oğlunun bir arabaya zorla bindirildiğini görür. Durumu polislere anlatan kadın, sorunu kendi kendine halletmesi gerektiğini anlar ve oğlunun peşine düşer. Bütün zorluklara rağmen yılmadan çabalayan annen, oğlunu geri alana dek durmaya niyeti yoktur.
ANNE FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?
- Halle Berry
- Robert Walker Branchaud
- Sage Correa
- Chris McGinn
- Lew Temple
- Dana Gourrier
- Christopher Berry
- Justin Lebrun
- Malea Rose
- Ritchie Montgomery
ANNE FİLMİNİN IMDb PUANI KAÇTIR?
Filmin IMDb puanı 5.9 olarak karşımıza çıkıyor.
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