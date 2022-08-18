Anne filminin konusu nedir? Anne filminin oyuncuları kimlerdir? Anne filminin IMDb puanı kaçtır?

18 Ağustos 2022 Perşembe, 12:25

Anne filminin senaristliğini üstlenen Knate Lee, hem gerilimi hem de dramı aynı filmde buluşturdu. Di Bonaventura Pictures aracılığıyla Lorenzo di Bonaventura tarafından üretilen film, 21 milyon dolarlık bir bütçeyle oluşturuldu. İşte filme dair öne çıkan başlıklar...

ANNE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Anne filminde, oğlu Frankie ile parka giden Karla Dyson belirli bir süre sonra oğlundan ses gelmeyince telaşlanır. Oğlunun bir arabaya zorla bindirildiğini görür. Durumu polislere anlatan kadın, sorunu kendi kendine halletmesi gerektiğini anlar ve oğlunun peşine düşer. Bütün zorluklara rağmen yılmadan çabalayan annen, oğlunu geri alana dek durmaya niyeti yoktur.

ANNE FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Halle Berry

Robert Walker Branchaud

Sage Correa

Chris McGinn

Lew Temple

Dana Gourrier

Christopher Berry

Justin Lebrun

Malea Rose

Ritchie Montgomery

ANNE FİLMİNİN IMDb PUANI KAÇTIR?

Filmin IMDb puanı 5.9 olarak karşımıza çıkıyor.