Jumanji: Vahşi Orman filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Jumanji: Vahşi Orman filminin IMDb puanı kaç?
Jake Kasdan'ın yönetmenliğini yaptığı, başrollerde Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black, ve Karen Gillan'ın bulunduğu 2017 yapımı film Jumanji: Vahşi Orman, sık sık TV ekranlarına gelen yapımlardan biri. Peki, Jumanji: Vahşi Orman filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Jumanji: Vahşi Orman filminin IMDb puanı kaç?
2017 ABD yapımı fantastik, aksiyon türündeki Jumanji: Vahşi Orman filmi, oldukça merak edilen ve beğenilen yapımlar arasında. İşte filme dair izleyicilerin merak ettiği soruların cevabı...
JUMANJİ: VAHŞİ ORMAN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Dört zoraki arkadaş, her biri özel güçlere sahip avatarlara dönüşerek, Jumanji’nin riskli ve tehlikeli dünyasında mahsur kalırlar. Ya hayatlarının en tehlikeli macerasına atılacaklar, ya da sonsuza dek Jumanji’nin içinde kalacaklardır.
JUMANJİ: VAHŞİ ORMAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?
- Dwayne Johnson
- Kevin Hart
- Jack Black
- Karen Gillan
- Nick Jonas
- Bobby Cannavale
- Rhys Darby
- William Tokarsky
JUMANJİ: VAHŞİ ORMAN FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Havai'nin Honolulu şehrinde çekilen Jumanji: Vahşi Orman filminin IMDb puanı 6.9/10 olarak karşımıza çıkıyor.
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