Jumanji: Vahşi Orman filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Jumanji: Vahşi Orman filminin IMDb puanı kaç?

18 Ağustos 2022 Perşembe, 11:19

2017 ABD yapımı fantastik, aksiyon türündeki Jumanji: Vahşi Orman filmi, oldukça merak edilen ve beğenilen yapımlar arasında. İşte filme dair izleyicilerin merak ettiği soruların cevabı...

JUMANJİ: VAHŞİ ORMAN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?



Dört zoraki arkadaş, her biri özel güçlere sahip avatarlara dönüşerek, Jumanji’nin riskli ve tehlikeli dünyasında mahsur kalırlar. Ya hayatlarının en tehlikeli macerasına atılacaklar, ya da sonsuza dek Jumanji’nin içinde kalacaklardır.



JUMANJİ: VAHŞİ ORMAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?



Dwayne Johnson

Kevin Hart

Jack Black

Karen Gillan

Nick Jonas

Bobby Cannavale

Rhys Darby

William Tokarsky

JUMANJİ: VAHŞİ ORMAN FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?



Havai'nin Honolulu şehrinde çekilen Jumanji: Vahşi Orman filminin IMDb puanı 6.9/10 olarak karşımıza çıkıyor.