Yakın Tehdit filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Yakın Tehdit filminin IMDb puanı kaç?
2001 yılı yapımı gerilim, macera filmi Yakın Tehdit, TV ekranlarında sık sık izleyici ile buluşan filmlerden biri. Güçlü oyuncu kadrosuyla merak edilen yapımın kadrosunda John Travolta, Vince Vaughn gibi isimler dikkat çekiyor. Peki, Yakın Tehdit filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Yakın Tehdit filminin IMDb puanı kaç?
Orijinal adı Domestic Disturbance olan film, Türkiye'de Yakın Tehdit adıyla biliniyor. Yönetmen koltuğunda Harold Becker'in oturduğu, senaryosunu Lewis Colick , William S. Comanor ve Gary Drucker kaleme aldığı filmin detaylarını derledik. İşte mereak edilenler...
YAKIN TEHDİT FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Frank Morrison eşinden boşanmıştır. Oğlu olan Danny'nin vesayeti de annesine verilmiştir. Susan kısa sürede yeniden evlenmiştir. Evlendiği adam olan Rick, ilk başlarda oldukça sıradan ve sıcakkanlı bir adama benzemektedir. Danny, kısa sürede yeni babasının tuhaflıklarını fark eder. Annesi ona inanmaz ve bu nedenle o da kendi babası olan Frank'e gider. Frank, çocuğunun tehlikede olduğunu anlayınca tek amacı oğlunu bu tehlikelerden uzak tutmak olacaktır.
YAKIN TEHDİT FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?
- John Travolta,
- James Lashly,
- Edward Abra,
- Rebecca Tilney,
- Debra Mooney,
- Vince Vaughn,
- Teri Polo,
- Leland L. Jones,
- Steve Buscemi
YAKIN TEHDİT FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Filmin IMDb puanı 5.6/10 olarak karşımıza çıkıyor.
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