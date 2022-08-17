Zor Ölüm 3 filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?
Zor Ölüm 3, 1995 ABD yapımı gerilim aksiyon filmidir. Zor Ölüm 3 filmi televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya devam ediyor. Zor Ölüm 3 filminin konusu nedir?
Zor Ölüm serisinin üçüncü filmi olan Die Hard with a Vengeance, Türkiye'de 27 Ekim 1995 tarihinde vizyona girdi. John McTiernan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin senaristliğini Roderick Thorp ve Jonathan Hensleigh üstlendi.
ZOR ÖLÜM 3 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Dedektif John McClane her şeyi görüp geçirdiğini sanmaktadır. Artık New York'tadır ve kendini güvencede hissetmektedir. Hayatında karşılaştığı en son olağanüstü düşmanıyla karşı karşıya gelmeyi beklediği en son yer New York'tur. Ama Simon adındaki bir dahi, McClane ve New York şehrini çok tehlikeli bir oyunun içine itmek üzeredir. McClane yeterince kötü günler geçirmiştir ama Simon'a göre geçireceği kötü bir gün daha vardır.
ZOR ÖLÜM 3 FİLMİNİN OYUNCU KADROSU
- Bruce Willis
- Jeremy Irons
- Samuel L. Jackson
- Graham Greene
- Colleen Camp
- Larry Bryggman
- Anthony Peck
- Nicholas Wyman
- Sam Phillips
- Kevin Chamberlin
- Sharon Washington
- Stephen Pearlman
- Michael Alexander Jackson
- Aldis Hodge
- Mischa Hausserman
- Tony Halme
ZOR ÖLÜM SERİSİ
Zor Ölüm 1: 1988
Zor Ölüm 2: 1990
Zor Ölüm 3: 1995
Zor Ölüm 4: 2007
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