Zor Ölüm 3 filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

Zor Ölüm serisinin üçüncü filmi olan Die Hard with a Vengeance, Türkiye'de 27 Ekim 1995 tarihinde vizyona girdi. John McTiernan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin senaristliğini Roderick Thorp ve Jonathan Hensleigh üstlendi.

ZOR ÖLÜM 3 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Dedektif John McClane her şeyi görüp geçirdiğini sanmaktadır. Artık New York'tadır ve kendini güvencede hissetmektedir. Hayatında karşılaştığı en son olağanüstü düşmanıyla karşı karşıya gelmeyi beklediği en son yer New York'tur. Ama Simon adındaki bir dahi, McClane ve New York şehrini çok tehlikeli bir oyunun içine itmek üzeredir. McClane yeterince kötü günler geçirmiştir ama Simon'a göre geçireceği kötü bir gün daha vardır.

ZOR ÖLÜM 3 FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Bruce Willis

Jeremy Irons

Samuel L. Jackson

Graham Greene

Colleen Camp

Larry Bryggman

Anthony Peck

Nicholas Wyman

Sam Phillips

Kevin Chamberlin

Sharon Washington

Stephen Pearlman

Michael Alexander Jackson

Aldis Hodge

Mischa Hausserman

Tony Halme

ZOR ÖLÜM SERİSİ

Zor Ölüm 1: 1988

Zor Ölüm 2: 1990

Zor Ölüm 3: 1995

Zor Ölüm 4: 2007