Anne Hathaway, Örümcek Adam 4'te kara kedi rolünü canlandıracaktı

Yayınlanma: 13.12.2023 - 22:11

Güncelleme: 13.12.2023 - 22:11

Anne Hathaway, son röportajında, Sam Raimi'nin planlanan Örümcek Adam 4 filminde Kara Kedi olarak yer almak üzere neredeyse önemli bir rol kapma fırsatını kaçırdığını açıkladı. Hathaway'e göre, Örümcek Adam 3'ün 2007'deki olumsuz tepkileri nedeniyle, dördüncü film projesi tamamen iptal edildi ve bu da onun Kara Kedi rolünden mahrum kalmasına neden oldu.

Hathaway, Josh Horowitz'e verdiği röportajda, eğer planlanan film çekilmiş olsaydı, Felicia 'Kara Kedi' Hardy olarak rol alacağını belirtti. Ancak, Christopher Nolan'ın "Hayır, o başka bir evrende yaşıyor" diyerek seriyi tamamen yeniden başlatma kararı, bu planların rafa kaldırılmasına neden oldu.

"Böyle düşünüyorum," diyen Hathaway, "Eğer o film çekilseydi, beni düşünürler miydi bilmiyorum çünkü (Nolan) 'Hayır, hayır, o başka bir evrende yaşıyor' der miydi bilmiyorum."

Hathaway, kariyerinin başlarında bir müzikal rolünü kaçırmanın benzer bir hayal kırıklığına neden olduğunu paylaştı. Bu deneyim, onu daha kararlı ve motive bir oyuncu yapmış. "Bir oyuncu olarak," diye ekledi, "ilk gün bunu bilmiyorsunuz ama 'Doğru rol doğru kişiyi bulur ve bu bazen siz olursunuz, bazen de olmaz, bu yüzden olmadığında sadece daha derine güvenin ve devam edin. Sadece devam et."

Hathaway, Örümcek Adam 4 görüşmelerinin erken kesildiğini ve ne bir senaryo okuduğunu ne de kostüm giydiğini paylaştı. Bu durum, aktörler arasında sıkça yaşanan potansiyel büyük projeleri kaçırmanın bir örneği olarak öne çıkıyor.