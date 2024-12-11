Anne Hathaway üçüncü kez bir Nolan filminde yer alacak: 'Bu bana bir şeyleri doğru yaptığımı hissettiriyor'

Yayınlanma: 11.12.2024 - 00:14

Güncelleme: 11.12.2024 - 00:14

Anne Hathaway üçüncü Christopher Nolan filminde rol almaya hazırlanıyor ve kısa süre önce verdiği röportajda “bu bana bir şeyleri doğru yaptığımı hissettiriyor” dedi. Hathaway Nolan'la ilk çıkışını "The Dark Knight Rises"da Catwoman rolüyle yaptı. Daha sonra "Interstellar"da Matthew McConaughey'in karşısında rol aldı. Şimdi ise Oscar ödüllü oyuncu, Nolan'ın ayrıntıları gizli tutulan gizemli yeni filminde Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, Charlize Theron ve daha fazlasına katılıyor.

Hathaway üçüncü Nolan filmine katılmasıyla ilgili olarak “Bu konuda o kadar çok şey hissediyorum ki nasıl ifade edeceğimi bile bilmiyorum” dedi. “Bu beni çok mutlu ediyor... Chris ve Emma Nolan'ı çok seviyorum ve onların dünyasına davet edilmek kendinizi bulabileceğiniz en iyi yerlerden biri. İki kez davet edilmek gerçekten bir şeymiş gibi hissettirdi, üç kez davet edilmek açgözlülük olurdu, bu yüzden bunun gerçekleşeceğini ummama asla izin vermedim ve dürüst olmak gerekirse bunun gerçekleşmiş olması beni duygulandırdı. Bu bana doğru bir şey yaptığımı hissettiriyor”

Universal Pictures'ın 17 Temmuz 2026'da sinemalarda gösterime sokacağı yeni filmi Nolan yazıyor ve yönetiyor. Henüz adı belli olmayan filmin çekimlerine 2025 yılının başlarında başlanması bekleniyor.