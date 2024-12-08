2024'ün en iyi dizi ve filmleri açıklandı: Gladiator II listede yer almadı...

Amerikan Film Enstitüsü 2024 yılının en iyi film ve dizilerini açıkladı. Listede Ridley Scott imzalı "Gladiator II" filminin yer almaması dikkat çekti.

2024'ün en iyi dizi ve filmleri açıklandı: Gladiator II listede yer almadı...
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.12.2024 - 11:42

Amerikan Film Enstitüsü (American Film Institute), yılın en iyi 10 film ve dizi listesini açıkladı. 

Geçtiğimiz on yıl boyunca, AFI'nin en iyi 10 film seçimi Akademi Ödülleri'nde en iyi film adaylarıyla yakın bir uyum gösterdi ve genellikle yedi ya da sekiz filmin listede yer aldığı görüldü. Geçen yılın AFI listesinde yer alan on filmden sekizi En İyi Film Oscar'ı adaylığı aldı. Ancak, Ridley Scott'ın "Gladiator II" filmi, Pedro Almodóvar'ın ilk İngilizce filmi "The Room Next Door" ve Steve McQueen'in filmi "Blitz" listede yer almadı.

YILIN FİLMLERİ

  1. Anora
  2. The Brutalist
  3. A Complete Unknown
  4. Conclave
  5. Dune: Part Two
  6. Emilia Pérez
  7. Nickel Boys
  8. A Real Pain
  9. Sing Sing
  10. Wicked

YILIN DİZİLERİ

  1. Abbott Elementary
  2. The Bear
  3. Hacks
  4. A Man on the Inside
  5. Mr. & Mrs. Smith
  6. Nobody Wants This
  7. The Penguin
  8. Shogun
  9. Shrinking
  10. True Detective: Night Country

Etiketler: #Film #filmler #en iyi 10 film #Amerikan Film Enstitüsü

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