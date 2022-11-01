01 Kasım 2022 Salı, 18:23

Antalya Devlet Opera ve Balesi "Kamelyalı Kadın" balesini son kez sahneleyecek.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, koreografisi ve librettosu Volkan Ersoy ve Armağan Davran'a ait balenin müzikleri Giuseppe Verdi'nin bilinen eserlerinin yanı sıra Türkiye'de daha önce hiç icra edilmemiş besteleri de seçilerek Tolga Taviş tarafından hazırlandı.

Kasım ayının ilk temsilinde Antalya DOB orkestrasını şef Tolga Taviş yönetirken, eserin başkemancılığını Sibel Aydın üstlenecek.

İki perdelik balenin kostüm tasarımı Gazal Erten, ışık tasarımı Fuat Gök ve dekor tasarımı ise Ankara DOB eski başdekoratörü Savaş Camgöz imzasını taşıyor.

"Marquerite Gautier"i Laroslava Volkova, "Armand Duval"ı Tolga Burçak, "Kont de Varville"yi Ömer Erenler, "Baba Armand Duval"ı Mert Söylemez, "Olimpie"yı Burcu Bodur, "Gaston"u ise Evren İskender'in canlandıracağı eserde, soprano Nurdan Küçükekmekçi de sahne alacak.

Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde 3 Kasım, 12 Kasım ve 17 Kasım tarihlerinde saat 20.00'de sahnelenecek "Kamelyalı Kadın" balesinin biletleri, Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra "www.biletinial.com" internet adresinden temin edilebilecek.

"KAMELYALI KADIN" KONUSU NEDİR?

1. PERDE

PROLOG

Alexander Dumas romanını elinde tutmakta ve içerisinde yer verdiği gerçek aşkın dokunaklı, yürek burkan hikâyesini düşünmektedir.

Hukukçu Mösyö Armand Duval ile kamelyalarıyla ünlenmiş Matmazel Marguerite Gautier arasındaki karşılık beklemeden sevmenin ve sevilmenin güzelliğini anlatan büyük aşk hikâyesi kendisinin gerçekte yaşadığı sevdanın ta kendisidir.

TABLO 1

MEZARLIK

Armand Duval soğuk bir Şubat ayında karlar altında mezarlığa, büyük aşkını ziyarete gelir. Bir kadını ona dua ederken bulur. Kadını izlerken düşüncelere dalar. Geçmiş gözünün önünden akarken...

TABLO 2

PARİS MADAMA BARJON'UN ÇİÇEKÇİ DÜKKANI

Harika bir bahar günü Madame Barjon dükkanını yeni açmış, müşterilerini beklemektedir. Paris'in hareketli günlerinden biridir. Genç, soylu avukat Armand, sokakta yürürken o günün hayatını değiştireceğinden habersizdir. Marguerite, her gün yaptığı gibi hem dostu hem çiçekçisi Madame Barjon'un dükkanından çok sevdiği çiçeklerini almaya gelmiştir. Kamelyalara olan düşkünlüğü herkesin dilindedir ve çevresi kendisine 'Kamelyalı Kadın' ismini takmıştır. Aşkları ve flörtleri ise onun geçim kaynağıdır. Şatafatlı ve lüks içindeki yaşantısını böylelikle sağlamaktadır. Kont de Varville delice sevdiği Marguerite'in peşini bırakmamış, onunla beraber olabilmek için tüm varlığını önüne sermiştir.

TABLO 3

BALO SALONU

Muhteşem bir balo düzenlenmektedir. Baron ve Barones Lefepre, Baron ve Barones Girard, Dük ve Düşes Mercier gibi aristokrat sınıfın en gözde çiftlerinin yanı sıra Paris'in güzel kadınları ve zengin erkeklerinin hepsi bu baloda toplanmıştır. Gaston, Olimpie ve Armand baloya birlikte gelmişlerdir. Kont de Varville ile birlikte baloya gelen Marguerite herkesin dilinde ve ilgisindedir.Marguerite'in dostu ve sırdaşı Prudence Duvernoy, Marguerite'in rahatsızlığını bildiğinden ötürü onu sık sık kontrol etmektedir. Paris'in bu ünlü karakterinin üstünden kimse gözünü ayıramaz. Armand nutku tutulmuş şekilde Marguerite'i izlemektedir, o da onun güzelliğine kendini kaptırmıştır. Olimpie onları tanıştırır. Saf, yakışıklı bu genç adamın bakışları başkadır, Marguerite'i derinden etkiler, ama pek oralı olmaz. Herkesin bakışları arasında hastalığı mükseden Marguerite'i, Prudence Duvernoy fark eder ve dinlenmesi için bir köşeye çeker. Armand büyülenmiş, bu asil, güzel ve şehvetli kadına kendini adeta kaptırmıştır. Gözü ondan başkasını görmez.

Marguerite karmaşık duygular içerisindedir. Kont de Varville herkesin önünde delice sevdiği kadına aldığı kolyeyi hediye eder. Pahalı hediyelerden ve şatafatlı hayattan hoşlanan Marguerite, karşı konulamayacak olan bu mücevher için Kont'a teşekkür eder ama onu izleyen bir çift gözün farkındadır. Armand, herkesin sohbete daldığı bir anda Marguerite'i yakalr ve ona aşkını itiraf eder. Marguerite bu yakışıklı adamın ısrarlarına dayanamayarak ona kamelyasını verir ve balo sonunda kadının evinde buluşmak üzere randevulaşırlar.

TABLO 4

MARGUERITE GAUTIER'IN EVİ

Armand koşarak kadının evine gelir ve kadına sarılıp artık bu aşksız yaşayamayacağını haykırır. Marguerite bu saf aşk karşısında ne yapacağını şaşırmıştır. Gitgeller arasında hastalığı yüzünden kalan kısacık ömrünü bu aşka feda etmeye karar verir ve birlikte Armand'ın kır evine tüm geçmişi ve gösterişi Paris'te bırakarak kaçarlar.

İKİNCİ PERDE

TABLO 5

KIR EVİ

Aşklarını gözlerden uzak kır evinde yaşayan Marguerite ve Armand burada yaşayan köylüler tarafından da çok sevilmektedirler. Marguerite'e buranın havası çok iyi gelmiş hatta hastalığı bile iyi yönde seyretmeye başlamıştır. Çok mutludurlar. Nanine, tüm ilgisi ile hanımının her türlü ihtiyacına koşmaktadır. Bu süreçte maddi durumu gün geçtikçe kötüleşen Marguerite'e tüm eşyalarına ve mallarına el konulacağını anlatan mektup gelir. Marguerite, Nanine'den elinde kalan son mücevherleri de getirmesini ve memura vermesini ister.

Marguerite, aşklarının bu sorunun üstesinden geleceğini düşünmektedir. Fakat oğlunun Paris'in kötü şöhretli kadını ile birlikte olduğunu duyan Baba Armand Duval'ın gelmesi tüm bu mutluluğu darmadağın edecektir. Baba Armand Duval, Marguerite'e oğlundan uzaklaşmasını ve peşini bırakmasını söyler. Marguerite adama yalvarır ve ancak Baba Armand Duval kararlıdır. Marguerite tüm çabasına rağmen bir babanın oğlu için yaşadıklarını görmezden gelemez ve aşkından vazgeçeceğini söyler. Aşkı Armand'a babasının istediği gibi veda mektubu yazar ve Nanine'den bavullarını hazırlamasını ister. Hayatının en güzel günlerini geçirdiği evi derin bir hüzün ve acı içinde terk eder. Armand eve döndüğünde yerde haciz kağıdını görür, anlam veremez, ancak daha sonra masa üstündeki veda mektubu ona her şeyi anlatır. Yıkılmıştır.

TABLO 6

BALO SALONU

Kont de Varville, Marguerite'in Paris'e dönüşünün onuruna bir balo düzenlemektedir. Çingeneler misafirlerin fallarına bakmak için baloya davetlidirler. Marguerite istemeyerek olsa da Kont de Varville'e dönmüştür. Hastalığı iyice ilerlemiştir ama artık onun için önemi yoktur. Armand'ın da baloda olduğunu fark eder. Prudence Duvernoy, Armand'ın baloda olduğunu görüp Marguerite'e söyler. Kadın huzursuz olmuştur ve bir tatsızlık çıkmasından korkmaktadır. Armand kızgındır ve Marguerite'i Kont de Varville'den çılgınca kıskanmaktadır. Gaston'un hazırladığı oyun masasında Kont de Varville ve Armand kumar oynamaya başlarlar. Armand kazandıkça kazanmaktadır. Oyun sonunda Kont de Varville masadan kalkar ve Marguerite'in yanına gidip aşkını kollarına alır. Bu Armand için son nokta olmuştur. Masadan kalkar, kazandığı tüm paraları, kendini para için terk eden kadının suratına fırlatır ve baloyu terk eder. Herkesin önünde sevdiği adam tarafından aşağılanan Marguerite olduğu yerde donakalmıştır.

TABLO 7

MARGUERITE GAUTIER'İN EVİ

Umutsuz bir halde son yolculuğuna çıkmayı bekleyen Marguerite, hasta yatağında ölümü bekliyordur. İçindeki aşk acısı onu iyice kahretmiş, parasızlıktan satılan eşyalarından geriye kalan evinde Armand ile birlikte geçirdiği güzel günleri düşünmektedir. Eve gelen doktor, artık bir çare kalmadığını Nanine'e söyler. Üzüntü içinde olan Nanine yatağın yanına oturu ve Marguerite'e en sevdiği roman Manon Lescaut'u okumaya başlar.

Marguerite'in artık tek isteği ölmeden önce bir kez daha Armand'ı görebilmektir.

Alexander Dumas yazdığı romanda gerçek hayatında yaşadığı büyük aşkı Marguerite ve Armand olarak kaleme almış ve nesilden nesile okunarak unutulmamasını sağlamıştır.