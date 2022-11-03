Antalya Devlet Opera ve Balesi "Sevil Berberi" operasını sahneleyecek

03 Kasım 2022 Perşembe, 09:14

Antalya Devlet Opera ve Balesi'nden yapılan açıklamaya göre, Haldun Özörten'in sahneye koyduğu Sevil Berberi, Rossini'nin yaşamı boyu yazdığı 39 opera içinde dünya sahnelerinin en çok tercih ettiği eserlerin başında geliyor.

"Dünya komik opera sanatının en mükemmel örneği" olarak nitelendirilen eserde, Antalya Devlet Opera ve Balesi orkestrasını şef Hakan Kalkan yönetiyor, korosunu ise şef Mahir Seyrek çalıştırıyor.

Eğlenceli operada dekor Tayfun Çebi'ye, kostüm Nursun Ünlü'ye, koreografi Melda Özkan'a ve ışık tasarımı ise Mustafa Eski'ye ait.

İki perdelik eserde "Figaro"yu Onur Alpaslan, "Rosina"yı Tuğçe Oğuzülgen, "Kont Almaviva"yı Enis Ok, "Dr. Bartolo"yu Engin Suna, "Don Basilio"yu Umut Tarık Akça, "Berta"yı Oya Vural, "Fiorello" ve "Subay"ı Toygarhan Atuner, "Uşak"ı Vural Vursavaş, "Noter" rolünü ise Berkan Balcı canlandıracak.

İspanya'nın Sevilla kentinde 17. yüzyılda geçen eserde, Kont Almaviva'nın Madrid'de görüp aşık olduğu güzel Rosina için kente gelmesi, eski berberi Figaro'nun yardımlarıyla Rosina'nın vasisi Don Bartolo'nun, servetine konmak için kadınla evlenmeyi planlaması ve gelişen olaylar konu alınıyor.

Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde 5 Kasım'da saat 20.00'de sahnelenecek eserin biletleri, Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra "www.biletinial.com" internet adresinden temin edilebiliyor.