Antalya Devlet Opera ve Balesi 'Tosca' operasını sahneleyecek...

Antalya Devlet Opera ve Balesi "Tosca" performansıyla sanatseverlere duygusal ve unutulmaz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.03.2024 - 20:21
Antalya Devlet Opera ve Balesi 'Tosca' operasını sahneleyecek...
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Antalya Devlet Opera ve Balesi, müzikseverlere unutulmaz bir deneyim yaşatmak için klasikleşmiş "Tosca" operasını sahnelemeye hazırlanıyor.

26 Mart'ta Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan bu performansta Yiğit Günsoy'un orkestra şefliğini, ünlü İtalyan müzisyen Lorenzo Castriota üstlenecek. Sahnenin atmosferini ve büyüsünü Gülden Sayıl'ın dekor ve kostüm tasarımı, Mustafa Eski'nin ışık tasarımıyla birleşecek.

"Tosca"nın başrollerde Bilge Yılmaz (Tosca), M.Burak Pektaş (Cavaradossi) ve Umut T. Akça (Scarpia) gibi isimler yer alacak. 

Eserde ayrıca, M.Yunus Yıldız (Angelotti), Taner Ölçen (Sagrestano), Dağhan Ergün (Spoletta) ve Toygarhan Atuner (Sciarrone) gibi başarılı isimler de yer alacak. Opera, Mahir Seyrek'in koro şefliğinde gerçekleşecek ve başkemanca Fahrettin Arda tarafından yönetilecek. Ayrıca, eserde çocuk korosu şefliğini Sinem E. Ulusoy üstlenecek.


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