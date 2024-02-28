Sanat dolu bir akşam: Antalya Devlet Opera ve Balesi'nden 'Aşk İksiri' operası...

Antalya Devlet Opera ve Balesi "Aşk İksiri" operasını sanatseverlerle buluşturacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.02.2024 - 13:17
Sanat dolu bir akşam: Antalya Devlet Opera ve Balesi'nden 'Aşk İksiri' operası...
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Antalya Devlet Opera ve Balesi, ünlü İtalyan besteci Gaetano Donizetti'nin popüler eserlerinden biri olan "Aşk İksiri" operasını sahnelemek için hazırlıklara başlıyor. 2 ve 12 Mart tarihlerinde sanatseverlerle buluşacak olan eser, güçlü bir kadro tarafından sergilenecek.

Müzikal direktörlüğünü şef Lorenzo Castriota Skanderbeg üstlenirken, başkemancılığı Elvan Şekercioğlu yapacak. Koreografi Bader Çakan'a, dekor tasarımı Gürcan Kubilay'a, kostüm tasarımı Nursun Ünlü'ye, ışık tasarımı Mustafa Eski'ye ait olacak. Eserin koro şefliğini ise Mahir Seyrek yapacak.

"Aşk İksiri" operası, Felice Romani tarafından yazılan dokunaklı bir aşk hikayesini işliyor ve güldürü öğelerini içeriyor. Eserin rejisörlüğünü Haldun Özörten üstlenirken, başrollerde Işılay Meriç Karataş, Dağhan Ergün, Mehmet Ali Tutar, Engin Suna, Şafak Güç, Tuğçe Oğuzülgen ve Seçil Fenercioğlu yer alacak.

Opera, 2 Mart'ta saat 20.00'de ve 12 Mart'ta saat 20.30'da Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. 


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