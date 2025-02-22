Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, keman virtüözü Kirill Troussov'u ağırladı

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda keman virtüözü Kirill Troussov'u ağırladı.

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, keman virtüözü Kirill Troussov'u ağırladı
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AA
Yayınlanma: 22.02.2025 - 22:26

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO), konserinde ünlü keman virtüözü Kirill Troussov'u ağırladı.

ADSO'dan yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda, orkestra şefi ve devlet sanatçısı Rengim Gökmen'in yönettiği konsere, keman virtüözü Troussov solist olarak katıldı.

Konserde Troussov, Max Bruch'un "Tüm dünyayı aşan konçertom." dediği 1 numaralı keman konçertosunu seslendirdi.

Konçertonun finalinin ardından seyircinin yoğun isteğini geri çevirmeyen Troussov, orkestrayla sahnede kalarak, Niccolo Paganini'nin "Venedik Karnavalı" eserini kendi yönetiminde müzikseverlerin beğenisine sundu.

Konserin ikinci yarısında, Wolfgang Amadeus Mozart'ın 41 numaralı "Jüpiter" senfonisi seslendirildi.


Etiketler: #Antalya Devlet Senfoni Orkestrası #orkestra #keman virtüözü

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