Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, Michal Nesterowicz ve Soyoung Yoon'u ağırlayacak

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası 10 Ocak saat 20.30'da Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda Polonyalı orkestra şefi Michal Nesterowicz ve Güney Koreli keman virtüözü Soyoung Yoon eşliğinde sanatseverlerle buluşacak.

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, Michal Nesterowicz ve Soyoung Yoon'u ağırlayacak
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AA
Yayınlanma: 05.01.2025 - 21:23

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO), Polonyalı orkestra şefi Michal Nesterowicz ve Güney Koreli keman virtüözü Soyoung Yoon eşliğinde sanatseverlerle buluşacak.

ADSO'dan yapılan açıklamaya göre, konser programı 10 Ocak saat 20.30'da Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Polonyalı orkestra şefi Michal Nesterowicz'in yöneteceği konserde, Güney Koreli keman virtüözü SoyoungYoon sanatçılara eşlik edecek.

Konserde, Alman romantik dönem bestecisi Max Bruch'un "İskoç Fantezisi" ve Rus besteci Pyotr İlyiç Çaykovski'nin 5. Senfonisi seslendirilecek.

Konser biletleri, AKM gişesi ve "biletinial.com" adresinden temin edilebilecek.


Etiketler: #Antalya Devlet Senfoni Orkestrası #konser

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