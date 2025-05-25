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Antalya Devlet Senfoni Orkestrası sezon kapanış konseri verecek

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası sezon kapanış konseri verecek

25.05.2025 23:34:00
Güncellenme:
AA
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Antalya Devlet Senfoni Orkestrası sezon kapanış konseri verecek

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası 30 Mayıs saat 20.30'da Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda kapanış konserinde sanatseverlerle buluşacak.

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO), 2024-2025 konser sezonunun kapanış konserinde sanatseverlerle buluşacak.

ADSO'dan yapılan açıklamaya göre, konser, 30 Mayıs saat 20.30'da Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda düzenlenecek.

Avustralyalı şef Matthew Coorey'nin yöneteceği konserin solisti, Türkiye'nin önde gelen viyolonsel sanatçılarından biri olan ve Donizetti Müzik Ödülleri'nde "Yılın En İyi Genç Müzisyeni" seçilen Poyraz Baltacıgil olacak.

ADSO konser sezonun finali olacak programda, klasik müziğin duygu yüklü eserlerinin yer aldığı seçkin bir repertuvar seslendirilecek.

Konserin biletleri, AKM gişesinden ve internet üzerinden temin edilebilecek.

İlgili Konular: #konser #Antalya Devlet Opera ve Balesi

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