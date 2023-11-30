Antalya DOB, 'La Boheme' ile müzikseverleri büyüleyecek!

Yayınlanma: 30.11.2023 - 14:15

Güncelleme: 30.11.2023 - 14:15

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), ünlü besteci Giacomo Puccini'nin geçtiğimiz sezon büyük ilgi gören "La Boheme" operasını 2 Aralık'ta sahneleyecek.

Yapılan açıklamaya göre, Antalya DOB'un sahneye koyduğu eserde rejisör Yiğit Günsoy görev alacak, orkestrayı şef İbrahim Yazıcı yönetecek ve başkemancılığı Fahrettin Arda üstlenecek. Operanın dekoru Gürcan Kubilay, kostümleri Gülden Sayıl ve ışık tasarımı Mustafa Eski tarafından tasarlandı.

1830'lu yıllarda Paris'te geçen opera, nakışçı bir kadın olan "Mimi" ile şair "Rodolfo" arasındaki aşkı merkezine alıyor. Başrolleri İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Erdem Erdoğan (Rodolfo) ve Nurdan Küçükekmekçi (Mimi) paylaşacak. Diğer rollerde Umut Tarık Akça (Marcello), Serap Demirhan (Musetta), Engin Suna (Colline), Mehmet Ali Tutar (Schaunard), Baturalp Bilgili (Benoit), Toygarhan Atuner (Alcindoro), Cüneyt İrfan Erdoğan (Parpignol) ve Emre Aytekin ile Yalçın Ünsal gibi sanatçılar yer alacak.

"La Boheme" operası, 2 Aralık'ta Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde saat 20.00'de sahnelenecek.