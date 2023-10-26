Tosca'nın büyülü dünyası: Sofya Opera ve Balesi Türkiye'de!

Yayınlanma: 26.10.2023 - 14:04

Güncelleme: 26.10.2023 - 14:04

Bulgaristan'ın Sofya Opera ve Balesi (SOBH) tarafından sahnelenen ve opera sanatının önemli bir eseri olarak kabul edilen "Tosca" operası, Ankara ve İstanbul'da sahnelenecek. SOBH, "Bulgaristan Türkiye'yi Kutluyor: Cumhuriyet'in Yüzüncü Yılı Kutlu Olsun" başlıklı bir turne kapsamında Türkiye'de temsil edilecek.

İtalyan besteci Giacomo Puccini'nin "Tosca" operası, 8 Kasım'da Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde, 11 Kasım'da ise İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. Bu etkinlik, Bulgaristan Kültür Bakanlığı'nın desteğiyle Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenleniyor.

Etkinliğin geliri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelere yardım amacıyla bağışlanacak.

Tosca operası, Atatürk'ün en sevdiği operalardan biri olarak bilinir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da askeri ataşe olarak bulunduğu dönemde sık sık Bulgar Opera Topluluğu'nun temsillerini izledi ve bu eseri özellikle sevdi.

Opera, Plamen Kartalov'un yönetmenliğinde sahnelenirken müzik direktörlüğünü Sunay Muratov üstleniyor. Kadroda "Floria Tosca" rolünde Radostina Nikolaeva, "Mario Cavaradossi" rolünde Kostadin Andreev ve "Baron Scarpia" rolünde Ionut Pascu gibi sanatçılar bulunuyor.