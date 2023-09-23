Antalya Film Festivali Jürisinden 'Kanun Hükmü'ne destek

Yayınlanma: 23.09.2023 - 19:16

Güncelleme: 23.09.2023 - 19:16

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde belgesel kategorisine yer alan "Kanun Hükmü" filmi, belgeseldeki bir kişi hakkında yargı sürecinin devam ettiği iddiasıyla festivalden çıkarıldı.

Yazılı açıklama yapan Antalya Altın Portakal Film Festivali Yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu, Ulusal Belgesel Film Yarışması bölümüne seçilen "Kanun Hükmü" filminde yer alan bir kişi ile ilgili yargı sürecinin devam ettiği saptadıklarını aktararak; "Bu nedenle yargıya intikal etmiş bir konuda yargılama sürecini ve tarafsızlığını etkilememek adına filmin bu yılki seçkiden çıkarılmasına karar verilmiştir. Biz; sinemanın bağımsızlığına, sanatçıların fikirlerini özgürce yansıtabilmesi gerektiğine yürekten inanıyoruz. Belgeselde yer alan kişi ile ilgili yargı süreci tamamlandıktan sonra Film, Antalya’da gösterilecektir" ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamanın festivalin yönetmeni Nejla Demirci de bir açıklama yapmış; "Doktor Yasemin Demirci ve öğretmen Engin Karataş hakkında kesinleşmiş herhangi bir yargılama süreci söz konusu değilken festival mazeret olarak belgeselin bir karakterinin yargı sürecinde olduğunu iddia ediyor" demişti.

Bugün ise Antalya Film Festivali jürisinden bir açıklama geldi. Açıklamayı Ulusal Yarışma jürisinden Onur Saylak sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşılan açıklamada; adı geçen jüri üyelerinin, Kanun Hükmü isimli belgesel seçkiye geri alınmadığı takdirde görevlerini yerine getirmeyecekleri belirtiliyor.