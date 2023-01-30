Antalya, Konyaaltı'nda Uluslararası kısa film festivali başlıyor

Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 12:54

Güncelleme: 30 Ocak 2023 - 13:03

Antalya, Konyaaltı Belediyesi’nin bu yıl ilkini düzenleyeceği ve dünyanın farklı yerlerinden 120 filmin gösterileceği ‘Konyaaltı Uluslararası Kısa Film Festivali (KISFF)’, 3 Şubat’ta başlıyor.

‘Eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılık’ temalarıyla bu yıl ilk kez 3-5 Şubat günleri arasında Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek festival, dünyanın dört bir yanından 120 filmi sinemaseverlerin beğenisine sunacak.

Ticari olmayan kısa metraj filmlerin gösterimine alternatif bir ortam yaratmak için yapılan festival, daha çok uzun metraj filmlerin gösterildiği ve gündemde olduğu sinema sektörüne çeşitlilik ve eşitlik getirmeyi hedefliyor. İklim değişikliği, sağlık, insan hakları ve mülteciler gibi küresel temalar da festivalin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ‘’KISFF, çeşitliliğin, kapsayıcılığın ve birlikteliğin festivali olacak. Konyaaltı Uluslararası Kısa Film Festivali, farklı dünyaları tanıtmak, her şeyin dijital olduğu bu dönemde sinemanın ruhunu hissetmek isteyenler için bir alternatif olacak’’ dedi.