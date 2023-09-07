Antalya'da heyecan dorukta... 10 filmin yarışı başladı

Yayınlanma: 07.09.2023 - 17:43

Güncelleme: 07.09.2023 - 17:43

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 60. Altın Portakal Film Festivali için heyecan dorukta. Festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'na katılacak olan 10 film belirlendi. Bu yıl ilk kez Antalya'da gerçekleşecek olan festival, sinema dünyasının gözdesi olmaya aday.

Festival, 7-14 Ekim tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in liderliğini üstlendiği festival, Türkiye'nin dört bir yanından gelen sinema eserlerine ev sahipliği yapacak.

Bu yılki yarışmada 14 farklı kategoride sahiplerini bulacak olan Altın Portakal Ödülleri için 43 film başvuruda bulundu. Sevin Okyay, Mehmet Açar ve Muammer Brav'dan oluşan seçici kurul, bu eserleri titizlikle değerlendirdi ve sonuçları açıkladı.

FESTİVALDE YER ALACAK FİLMLER

İşte 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yarışacak 10 film:

8x8 - Kıvanç Sezer imzalı bu film, festival kapsamında dünya prömiyerini gerçekleştirecek.

Aniden - Melisa Önel tarafından yönetilen "Aniden," izleyicilerle ilk kez Antalya'da buluşacak.

Beraber - Mete Gümürhan'ın yönetmenliğini üstlendiği "Beraber" de aynı şekilde festivalde dünya prömiyerini yapacak.

Bildiğin Gibi Değil - Vuslat Saraçoğlu'nun yönettiği eser, festivalde yarışacak ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen sinema tutkunlarına tanıtılacak.

Hayat - Zeki Demirkubuz'un imzasını taşıyan "Hayat," Altın Portakal için heyecanla beklenen filmlerden biri.

Kurban - İsmail Güneş'in yönetmenliğini üstlendiği "Kurban," festivalde yarışacak eserler arasında yer alacak.

Son Hasat - Cemil Ağacıkoğlu'nun eseri de büyük bir heyecanla karşılanıyor.

Tereddüt Çizgisi - Selman Nacar'ın filmi, festivalin renkli atmosferine katkı sağlayacak.

Yurt - Nehir Tuna tarafından yönetilen "Yurt," festivalin gözde yapımlarından biri olacak.

Zamanımızın Bir Kahramanı - Miraç Atabey'in eseri, Altın Portakal için büyük bir umutla bekleniyor.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BEKLİYOR...

Ayrıca, festivalde ilk filmlerini çeken yönetmenlerin aday olabildiği "Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü" için ise "Beraber," "Yurt" ve "Zamanımızın Bir Kahramanı" filmleri değerlendirilecek.

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde filmler toplamda 945 bin TL ile ödüllendirilecek. Geçen yıl olduğu gibi Film Yönetmenleri Derneği jürisi "Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü"nü, Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) jürisi ise "SİYAD En İyi Film Ödülü"nün sahiplerini belirleyecek.