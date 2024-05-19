Antalya’da kazı çalışmaları devam eden antik kente 2.5 milyon TL’lik protokol: Sillyon’a 'özel'den destek

Yayınlanma: 19.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 19.05.2024 - 04:00

Belek Turizm Merkezi’ndeki bir otelde düzenlenen basın toplantısı ve imza törenine, Kültür ve Turizm İl Müdürü Candemir Zoroğlu, OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ve Sillyon Kazı Başkanı Doç. Dr. Murat Taşkıran katıldı.

‘YENİ BİR BAŞLANGIÇ’

Anlaşma töreninde konuşan ve Pamukkale Üniversitesi’nce yürütülen kazı çalışmalarının başkanlığını yapan Doç. Dr. Murat Taşkıran, 40-45 kişilik bir ekiple çalıştıklarını anlattı. Taşkıran, “Dört yılda yüzde 40’lık bölümü bitirmeyi planlıyoruz” dedi.

YAZITLAR VE BULUNTULAR

Kentin içerisinde harabe olarak kalan eski köy evlerinin bazı bürokratik engellere takıldığını aktaran Taşkıran, “Hangi evler yıkılacak, hangi evler yenilenecek bekliyoruz, bunlarla ilgili çalışmalar sürüyor” ifadelerini kullandı. Taşkıran, çalışmalar kapsamında bazı yazıtların ve buluntuların ortaya çıktığını, incelemelerin sürdüğünü ve netleştiği zaman kamuoyuyla paylaşılacağını da belirtti.

Kültür ve Turizm Antalya İl Müdürü Candemir Zoroğlu ise kültürel mirasa yapılan tüm yatırımların önemli olduğunu vurgulayarak “OPET’in desteğini, maddi yatırımın yanı sıra iletişim kabiliyetleri açısından önemsiyoruz. Kurumsal iletişimin gücü, Sillyon’un hem dünyada hem de Türkiye’de görünür hale getirilmesinde çok önemli” ifadelerini kullandı. Antik kentteki kazı çalışmalarına 2.5 milyon TL’lik nakit desteği sağlayacak olan OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, 2005’ten bu yana “Tarihe Saygı” projesini yürüttüklerini belirtti. 2005 yılında girdikleri Çanakkale’de yapılan tesislerin de bakımlarının kendilerine bırakıldığını anlatan Öztürk, “Bu kadar kadar tarihi zenginlikleri olan bir projelerimizin ülkedeki başka yerlere de değmesini sağlamalıyız diye düşünürken önümüze Sillyon çıktı. Biz de Çanakkale’ye bu kadar yıl hizmet ettik şimdi hizmetimizi başka yörelere kaydıralım istedik. Ve projemizle Antalya’ya doğru bir yolculuğa çıktı. Bizim için Sillyon yeni bir başlangıç. Hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

MEDENİYETLERİN RUHU

Persler, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlı’ya ev sahipliği yapan kentte, “Ana Kent Kapısı”, “Helenistik Kule”, 254 metre uzunluğunda 13- 14 bin kişilik bir stadyum, “Roma Hamamı”, “Sillyon Tiyatrosu”, “Tapınaklar Terası”, bir Osmanlı çeşmesi ve mescidi bulunuyor. Birçok medeniyetin ruhunu yaşatan kent, tüm tarihsel dönemlerin izlerini barındırıyor.

