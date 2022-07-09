Antoine de Saint-Exupéry'den 'Mektuplar'

09 Temmuz 2022 Cumartesi, 00:01

Antoine de Saint-Exupéry ve müstakbel eşi Consuelo Suncín Sandoval 1930'da Buenos Aires'te tanıştılar. Birbirlerine hemen âşık oldular ve kısa süre sonra da evlendiler. Ancak evlilik hayatları, onları bir araya getiren her şeye rağmen, nihayetinde kaotik bir yolculuktu.“Tonio”, hem öngörülemez hem de talepkâr olan bir maceracı olmasına rağmen karısının bütün ilgisini kendisine vermesini ve ona istikrar sağlamasını bekliyordu. Ancak bunlar, Consuelo’nun özgür ruhlu, huysuz tabiatının engel olacağı şeylerdi. Bununla birlikte, araya giren birkaç ayrılığa rağmen birbirlerini asla bırakmadılar ve bu karşılıklı koşulsuz sevgi, Antoine'ın askerî görevinin getirdiği yükler ikisi için de kaçınılmaz hale geldiğinde, mesafelere ve endişelere dayanmalarını sağladı. Savaş zamanında, Antoine Saint-Exupéry, Consuelo'yla birlikte hayatlarını aydınlatan bir masal olan Küçük Prens'i yazdığında ikili arasındaki mektuplar da bu döneme tanıklık etti.

160 mektuptan oluşan ve renkli çizim, fotoğraf ve belgelerle desteklenen bu yazışmalar, tutkulu fırtınalarla şüpheli durgunluklar arasında gözyaşları, hayal kırıklıkları ve aşkın coşkularla zenginleşen ilişkilerinin ruhunu ortaya koyuyor. Bunun yanında dönemin sanatçıları, yazarları, düşünürleri II. Dünya Savaşı’yla birlikte bu tutkulu ilişkide boy gösteriyor.

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY

Antoine de Saint-Exupéry, 29 Haziran 1900 tarihinde doğan ve 31 Temmuz 1944'de yaşamını yitiren Fransız pilot, yazar ve şair; "Küçük Prens" (Le Petit Prince) isimli eseriyle ünlendi.

Fransa'nın Lyon şehrinde Aristokrat bir ailede beş kardeşin üçüncüsü olarak dünyaya gelen Exupéry, dört yaşındayken babasını kaybetti. Babasının ardından aile hızla yoksullaştı. Anneleri kültürlü bir kadındı ve ilk öğretmenleri oldu. Exupéry okulda başarılı değildi. Ödevlerle arası yoktu, sürekli ceza alıyordu. Uçaklarla 12 yaşında tanıştı. Evlerinin yanındaki hava alanına gizlice girer uçakları yakından seyrederdi. 12 yaşındayken bir pilot onu uçağına aldı ve uçurdu. Kardeşi François'in ölümü onu ve ailesini çok sarstı. Liseyi bitirdikten sonra pilot olmayı çok istediği halde annesini kırmamak için denizcilik okuluna kaydoldu. 19 yaşında Ecole des Beaux-Arts'ta mimarlık fakültesine girdi. 21 yaşında orduya çağrıldı. Eğitimini yarıda bırakıp askere gitti. Askerlik görevini Fransız Hava Kuvvetlerinde teknisyen olarak yaptı. Strasbourg şehrinde pilotluk eğitimi aldı.

1926 yılı hayatında bir dönüm noktası oldu: İlk uçuş deneyimlerini anlatığı ilk kitabı Güney Postası'nı bitirdi.

Paris'te evlendi. 35 yaşındayken uçağı arıza yaptı ve Tunus'ta çöle zorunlu iniş yaptı, kayboldu. Dört günlük zorlu çöl macerası ardından bir Bedevi tarafından bulundular. Ayrıca bu olay en ünlü yapıtlarından "Küçük Prens"de de geçmiştir. İspanya İç Savaşı boyunca Fransız gazetesi adına muhabir olarak görev yaptı. Havacılık alanında birçok buluşa imza attı. Gece uçuşlarını düzenleyen cihazların geliştirilmesinde katkı sağladı. II. Dünya Savaşı başladığında Fransa, Almanya'nın işgaline uğradı. Komutanları Exupéry'ye sağlık durumunun savaş şartlarına uygun olmadığını söylemesine rağmen o askere yazıldı. Fransa'nın yenilgisi üzerine ABD'ye gitti. Buradayken yazdığı Dünya ve İnsanlar ile Savaş Pilotu adlı iki kitabı New York'ta çok tutuldu. En önemli eseri Küçük Prens'i de bu dönemde yazdı. Ülkesinin işgal altındaki durumuna çok üzülmekteydi. Olaylar karşında sessiz kalamayacağına karar vererek ABD ordusuna katılarak yüzbaşı rütbesiyle Kuzey Afrika'ya gitti. Görevi Alman ordularının hareketini havadan izlemekti.

31 Temmuz 1944'te uçağı vuruldu ve Marsilya açıklarında denize düştü. Uçağının enkazı 2000 yılında balıkçılar tarafından bulundu.

ESERLERİ

* L'aviateur (1931)

* Vol de nuit (Gece Uçuşu) (1931)

* Terre des Hommes (1939)

* Pilote de Guerre (Savaş Pilotu) (1943)

* Le petit Prince (Küçük Prens) (1943)

* Citadelle (1942)

* Courrier sud (Güney Postası) (1929)

* Lettre à un Otage (1943)

* Carnets (1956)