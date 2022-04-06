Aras Bulut 'Atatürk' dizisinde Emma Watson ile oynayacak iddiası
Başrolünde Aras Bulut İynemli'nin yer alacağı 'Atatürk' dizisinde 'Emma Watson' ile birlikte oynayacağı iddia edildi.
Haziran ayında Türkiye'de izleyiciyle buluşacak olan Disney Plus’ın merakla beklenen projelerinin başında Aras Bulut İynemli’li Atatürk dizisi geliyor. Mehmet Ada Öztekin’in yönetmen koltuğuna oturacağı dizide yerli oyuncuların yanı sıra yabancı starlar da rol alacak.
EMMA WATSON İLE OYNAYACAK İDDİASI
tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Harry Potter ile yıldızı parlayan İngiliz oyuncu Emma Watson, İynemli ile birlikte kamera karşısına geçecek.
İlk sezonu 6 bölüm olarak tasarlanan Atatürk dizisinin müziklerine Oscarlı müzisyen Hans Zimmer imza atacak.
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