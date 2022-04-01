Netflix 6 dizinin fişini çekti

01 Nisan 2022 Cuma, 09:33

Dünyanın en popüler dijital yayın platformu Netflix, her hafta yeni dizi ve filmlerle kullanıcılarının karşısına çıkıyor. Netflix’in yeni içeriklerinden bazılar sönüp giderken, bazıları ise muhteşem bir çıkış yakalayabiliyor. Öte yandan bazı içeriklerin de zamana meydan okuyarak halen en çok izlenen içerikler arasında yer alabiliyor.

Platform, aynı zamanda izlenmeyen içerikleri için de bazı kararlar alıyor.

ShiftDelete'in aktardığı habere göre; işte karşınızda 2022 yılında 'şansı yaver gitmeyen' 6 Netflix dizisi…

GENTEFIED

Gentefied, Marvin Lemus ve Linda Yvette Chávez tarafından yaratılan komedi dizisi 2. sezonun ardından Netflix’e veda etti. Dizinin başrolünde Karrie Martin, Joseph Julian Soria, Carlos Santos ve Joaquín Cosío yer alıyor. İptal edilen Latin dizisinin 3. sezon için birisiyle kesin olarak anlaşıp anlaşmayacağı belli değil.

COOKING WITH PARIS

Paris Hilton tarafından sunulan bir Amerikan realite yemek programı 1. sezonunun ardından çevrimiçi dizi ve platformunun ekranlarına veda eden içerikler arasında yerini aldı. Ağustos 2021’de yayınlanan dizi, düşük izlenme oranları nedeniyle Ocak 2022’de iptal edildi.

STRANGER THINGS

Amerikan bilim-kurgu dizisi uzun soluklu bir 4 sezonun ardından iptal edildi. Henüz 4. sezonu yayımlanmamış olan dizinin 1. bölümü 27 Mayıs tarihinde yayımlanacak. 2. bölümünün ise yaklaşık olarak 1 ay sonra 1 Temmuz’da yayımlanması bekleniyor. 4. sezondaki izlenme oranlarından sonra Netflix’in fikri değişir mi değişmez mi hep birlikte göreceğiz.

NEVER HAVE I EVER

Amerikan yetişkinlik dönemi komedi-drama televizyon dizisi 2020 yılında Netflix severlerle buluştu. Netflix furyasına sadece 2 sezon dayanan diziler arasında yerini alan dizi, 3. sezonunu yayımladıktan sonra sevenleriyle veda edecek. 1 Mart’ta çekimleri tamamlanan dizinin 2022 yaz aylarında yayımlanması bekleniyor.

THE BABY-SITTERS CLUB

Ann M. Martin’in aynı adlı çocuk romanı serisine dayanan Amerikan dram-komedi dizisinin ilk sezonu Ekim 2020’de yayınlandı. İki sezonun sonunda iptal edilen diziler arasında yer alan içerik, bebek bakıcılığı yapan 7 arkadaşın hayatını konu alıyordu.

ARCHIVE 81

Bir film yapımcısının yangında zarar görmüş filmlerini tamir ederken yaşadığı korkunç olayları anlatan korku dizisi 8 bölüm 1 sezonla Netflix adasından elenen diziler arasında yerini aldı.