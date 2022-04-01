Netflix 6 dizinin fişini çekti
Netflix birçok dizi, film ve belgeseli bünyesinde barındırması nedeniyle dünyadaki en popüler platformlardan biri olmaya devam ediyor. Bazen, sevilen ve merakla beklenen diziler bir anda sona eriyor ve devamı gelmiyor. Platform, son olarak geçen hafta iptal ettiği 13 içeriğine yenilerini ekledi.
Dünyanın en popüler dijital yayın platformu Netflix, her hafta yeni dizi ve filmlerle kullanıcılarının karşısına çıkıyor. Netflix’in yeni içeriklerinden bazılar sönüp giderken, bazıları ise muhteşem bir çıkış yakalayabiliyor. Öte yandan bazı içeriklerin de zamana meydan okuyarak halen en çok izlenen içerikler arasında yer alabiliyor.
Platform, aynı zamanda izlenmeyen içerikleri için de bazı kararlar alıyor.
ShiftDelete'in aktardığı habere göre; işte karşınızda 2022 yılında 'şansı yaver gitmeyen' 6 Netflix dizisi…
GENTEFIED
Gentefied, Marvin Lemus ve Linda Yvette Chávez tarafından yaratılan komedi dizisi 2. sezonun ardından Netflix’e veda etti. Dizinin başrolünde Karrie Martin, Joseph Julian Soria, Carlos Santos ve Joaquín Cosío yer alıyor. İptal edilen Latin dizisinin 3. sezon için birisiyle kesin olarak anlaşıp anlaşmayacağı belli değil.
COOKING WITH PARIS
Paris Hilton tarafından sunulan bir Amerikan realite yemek programı 1. sezonunun ardından çevrimiçi dizi ve platformunun ekranlarına veda eden içerikler arasında yerini aldı. Ağustos 2021’de yayınlanan dizi, düşük izlenme oranları nedeniyle Ocak 2022’de iptal edildi.
STRANGER THINGS
Amerikan bilim-kurgu dizisi uzun soluklu bir 4 sezonun ardından iptal edildi. Henüz 4. sezonu yayımlanmamış olan dizinin 1. bölümü 27 Mayıs tarihinde yayımlanacak. 2. bölümünün ise yaklaşık olarak 1 ay sonra 1 Temmuz’da yayımlanması bekleniyor. 4. sezondaki izlenme oranlarından sonra Netflix’in fikri değişir mi değişmez mi hep birlikte göreceğiz.
NEVER HAVE I EVER
Amerikan yetişkinlik dönemi komedi-drama televizyon dizisi 2020 yılında Netflix severlerle buluştu. Netflix furyasına sadece 2 sezon dayanan diziler arasında yerini alan dizi, 3. sezonunu yayımladıktan sonra sevenleriyle veda edecek. 1 Mart’ta çekimleri tamamlanan dizinin 2022 yaz aylarında yayımlanması bekleniyor.
THE BABY-SITTERS CLUB
Ann M. Martin’in aynı adlı çocuk romanı serisine dayanan Amerikan dram-komedi dizisinin ilk sezonu Ekim 2020’de yayınlandı. İki sezonun sonunda iptal edilen diziler arasında yer alan içerik, bebek bakıcılığı yapan 7 arkadaşın hayatını konu alıyordu.
ARCHIVE 81
Bir film yapımcısının yangında zarar görmüş filmlerini tamir ederken yaşadığı korkunç olayları anlatan korku dizisi 8 bölüm 1 sezonla Netflix adasından elenen diziler arasında yerini aldı.
İlgili Haberler
- Netflix'ten 'Recep İvedik' hayranlarına kötü haber
- Kıvanç Tatlıtuğ başrolde: Netflix dizisi Yakamoz S-245'ten ilk fragman
- Netflix'in yeni dizisi 'Uysallar'ın özel gösterimi Atlas Sineması'nda gerçekleşti
- Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen dizi ve filmler belli oldu
- Netflix'in geçen hafta en çok izlenen dizi ve filmleri açıklandı
- Üçüncü sezonu bekleniyordu: Netflix o diziyi iptal etti
Video Haberler
- Sultangazi'de merdivende unutulan telefonu böyle çaldı
- Kahvehane tarandı: Yaralılar var
- Gaziantep’te 4 tüp patladı: Sokak savaş alanına döndü
- TEM'de otomobil, minibüse çarptı: 7 yaralı
- Kayseri'de yangın: 1 kişi yaşamını yitirdi
- Boşanma aşamasındaki eşini kaçıran sanığa 6 yıl hapis
- İstanbul’da milyonluk gasp kamerada
- Çanakkale'de adalara yarınki feribot seferleri iptal
- TEM Otoyolunda zincirleme kaza: 3 kişi yaralandı
- 15 yerinden bıçaklandı! Mahkemeden 'teşebbüs' kararı
En Çok Okunan Haberler
- Türk Telekom'da yeni yönetim belli oldu
- Sultangazi'de merdivende unutulan telefonu böyle çaldı
- İstismarcı öğretmene iyi hal indirimi
- Yılmaz Vural'a yanıt: Bizden 5 milyon TL talep etti
- Yıllık izin biriktiren işçiye kötü haber
- MHP'li başkandan istifa
- İnternet zammı 2 ay ertelendi: Yeni tarih verildi
- 'Ailesi ve devlet yalnız bıraktı, yargı konuyu kapattı'
- Ramazan ayının gözdesi 'hurma' cep yakıyor
- Tüketici kredisi alan ve alacak olanlar dikkat!