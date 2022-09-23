Araştırma: En sevilen Tük filmi 'Selvi Boylum Al Yazmalım'
Areda Survey, ‘En sevilen Türk filmi’ araştırması ile sonbahar ruhuna yakışan Türk halkının en çok sevdiği 10 Türk filmini seçti.
Areda Survey, bin 100 katılımcıyla gerçekleştirdiği ‘En sevilen Türk filmi’ araştırması ile Türk halkının en çok sevdiği 10 Türk filmini seçti. Liste liderliğini yüzde 16,5 ile Selvi Boylum Al Yazmalım ve yüzde 16,4 ile Babam ve Oğlum paylaştı.
EN SEVİLEN 10 TÜRK FİLMİ
‘En sevdiğiniz Türk filmi hangisidir?’ sorusuna cevap veren katılımcıların belirlediği En Sevilen 10 Türk Filmi listesi şu şekilde oldu:
“Selvi Boylum Al Yazmalım (yüzde 16,5)
“Babam ve Oğlum (yüzde 16,4)
“Eşkıya (yüzde 11,7)
“Hababam Sınıfı (yüzde 10,0)
“7.Koğuştaki Mucize (yüzde ,5)
“Neşeli Günler (yüzde 3,9)
“Çöpçüler Kralı (yüzde 3,8)
“Devrim Arabaları (yüzde 3,7)
“Süt Kardeşler (yüzde 3,3)
“Kelebeğin Rüyası (yüzde 3,3)”
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