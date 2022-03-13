Arkas’tan ‘Doğa, Bahçeler, Düşler’ Sergisi Elgiz Müzesi’nde

13 Mart 2022 Pazar, 02:00

İzmir Kordon’da denize nazır tarihi Fransa Konsolosluğu binasındaki Arkas Sanat Merkezi, Lucien Arkas’ın koleksiyoner zevki doğrultusunda klasik eserleriyle ünlü. İstanbul’da gökdelenlerin olduğu Maslak’taki Elgiz Müzesi ise bir anlamda çağdaş, avantgart sanatın mabedi, Şimdi Arkas Sanat Merkezi’nin son sergisi “Doğa, Bahçeler, Düşler” İstanbul’da sanatseverlerle buluşmak üzere Elgiz Müzesi’nde.

Elgiz Koleksiyonu’ndan “Mitler ve Hayaller” sergisi ise 26 Mart’tan itibaren Arkas Sanat Merkezi’nde İzmirlilerle buluşacak. “Doğa, Bahçeler, Düşler” sergisini eylülde kısa bir İzmir seferinde otelime yürüme mesafesinde olmasından istifade edip gezmiştim. Serginin birkaç ay sonra İstanbul’a geleceğini nereden bilecektim?

İNSAN DOĞA İLİŞKİSİ

Pandemi dönemine rağmen altı ayda 70 bin kişi tarafından ziyaret edilen “Doğa, Bahçeler, Düşler” sergisinde gördüğüm nadide klasik eserlerle Maslak’ta yeniden buluşmak hoş bir duygu. Hem bu kez açılış günü için İzmir’den gelen Lucien Arkas, küratör Jean Luc Maeso ve müze direktörü Müjde Unustası’ndan serginin çıkış noktasını dinleme fırsatım oldu. “Doğa tarih boyunca sanatın en büyük ilham kaynaklarından biri. Doğaya ve bahçelere büyük tutkum var. Bu tutku Arkas Koleksiyonu’na dahil ettiğimiz eserlere de yansımış” diyor Lucien Arkas.

“Sergide, Türk ve yabancı sanatçılara ait tablolar ve heykellerin yanı sıra duvar halıları, cam objeler var. Rönesans’tan 20. yüzyıla uzanan dönemde sanatsal üretimin doğadan nasıl etkilendiğini göstermek, insan doğa ilişkisine dikkat çekmek istedik” diye ekliyor. Can Elgiz’in “ilk defa klasik eserleri misafir ediyoruz” dediği Elgiz Müzesi sergi nedeniyle Londra’daki ünlü White Cube galerisini anımsatan atmosferinden sıyrılmış. Beyaz duvarları pastel renklere boyanmış.

Arka planında çiçek ve yaprakların olduğu, ortasında ise viyolonsel ve flüt çalan iki kadının yer aldığı 16. yüzyıl Flaman duvar halısı daha önce Sarah Morris, Cindy Sherman gibi çağdaş sanatçıların eserlerini ağırlayan duvarda. 20. yüzyılda Fransa’da ortaya çıkan Art Nouveau akımının cam sanatındaki en önemli temsilcileri Emile Galle’nin, Daum Kardeşler’in, Rene Lalilique’in eserleri çağdaş heykellerin yerinde.

MİTLER VE HAYALLER

21. yılını geride bırakan Elgiz Müzesi ve 10. yıldönümünü kutlayan Arkas Sanat Merkezi’nin işbirlikleri önemli. Can Elgiz’in dediği gibi “farklı mekânlarda, farklı lezzetler” sanatın daha çok kişiye ulaşmasını hedefliyor.

Maslak’taki “Doğa, Bahçeler, Düşler” sergisi 31 Temmuz tarihine kadar devam ederken, Billur Tansel küratörlüğündeki “Mitler ve Hayaller” Arkas Sanat Merkezi’ndeki ilk kapsamlı çağdaş sanat sergisi olacak. Bu serginin çıkış noktası, yeryüzünün ekolojik kaygıları, doğanın sıkıntıları. İzmir yolcusu sanatçılar arasında Burhan Doğançay, David LaChapelle, Cindy Sherman, Barbara Kruger, Hale Tenger, Ömer Uluç, Antonio Riello, Murat Germen gibi sanatçılar var. İzmirli sanatseverleri çağdaş bir sanat şöleni bekliyor.