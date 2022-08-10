Arslantepe’de kazı çalışmaları başladı

10 Ağustos 2022 Çarşamba, 12:33

Yıllarca kazı başkanlığı yapan ve şimdilerde de kazı ekibinde çalışmalara katılan Prof. Dr. Marcella Frangipane, Arslantepe Höyüğ'ünde kazı ve restorasyon çalışması yaptıklarını belirterek, höyüğün UNESCO tarafından dünya mirası listesine alınması ile ziyaretçi sayısının da bir hayli arttığını söyledi.



Bu yılki kazı çalışmalarının başlaması ile birlikte ilk olarak açık hava müzesinin kapısında restorasyon yaptıklarını belirten Frangipane, “Orada milattan önce 2500-2200 yıllarına ait sur duvarını temizledik. Şimdi restorasyon yapıyoruz. Restoratör arkadaşlar çok dikkatli taş içinde malzeme koyuyorlar. Her şey temiz ve belli olsun diye. Oradaki resim çok iyi duruyor. Restoratör her sene hafif hafif tamirat yapıyor. Tamirat için aynı malzemeyi kullanıyor ama çok az ve dikkatli bir şekilde” ifadelerine yer verdi.



Şuanda höyükte kazı çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Frangipane, yeni kazı başkanı Francesca Balossi’nin başkanlığında ekiplerin titizlikle çalıştığını ifade etti.

Arslantepe Höyüğü Kazı Başkanı Doç. Dr. Francesca Balossi Restelli ise 2022 kazı sezonunun 18 Temmuz’da başladığını ancak 3 haftalık restorasyon ve koruma çalışmasının ardından kazıların 3 gün önce başladığını belirtti.

Bu yıl da geçen sezon kazı yapılan bölgelerde çalışmaya başladıklarını ifade eden Restelli, “Bu sene geçen senedeki açmalarda çalışıyoruz. Kalkolitik dönemin açması ve Hitit Döneminden bir açma var. Burada geçen yıldan devam ediyoruz” dedi. Kazılarda milattan önce 3600 yıllarına ait Kalkolitik döneminin binalarının çıktığını da anımsatan Restelli, “Burada çalışmalara devam edeceğiz. Umarım bu binalar altında yeni bina bulabiliriz. Normal binalar değiller. Elit evler bunlar. Bizim için çok önemli, çünkü sarayın dönemini doğru anlatabilirler. Buluntuları bilmeyebiliriz ama umarım güzel eserler çıkacak” dedi.



Geçen sezon ki kazı çalışmalarında tarihi küpler, kemik iğneler, küçük boncuklar, taş objeler ve aletler bulduklarını da hatırlatan Restelli, “Biz bu sezon burada 2 ay çalışacağız. Eylül sonuna kadar kazı devam edecek. İkinci açma olan Hitit açmasında bir ay çalışacağız. Sonra başka bir açmaya başlamak istiyoruz. Orda da geçen sene çalıştık. Eski Tunç tabakalar orada var” şeklinde konuştu.

