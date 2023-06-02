ArtContact İstanbul Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı ziyaretçilerini bekliyor

Yayınlanma: 02.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 02.06.2023 - 04:49

4 Haziran’a kadar ziyaret edilebilecek fuarda Cumhuriyet Sanat Galerisi’nin de aralarında olduğu 120’nin üzerinde katılımcı ve 1500’ün üzerinde sanatçının 4 bin 500’e yakın eseri sergileniyor.

Heykelden fotoğrafa, resimden mozaiğe ve halı dokumaya dek geleneksel ve çağdaş sanatın iç içe olduğu fuarda İspanya, Küba, Bulgaristan, İran, Özbekistan, Kazakistan, Ukrayna, Estonya, Belarus, Güney Kore ve Fransa’dan sanatçı ve galerilerle birlikte, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beşiktaş Belediyesi, Şişli Belediyesi ve Beylikdüzü Belediyesi’nin galerileri de yer alıyor.

‘SANATÇI ONUR ÖDÜLÜ’ BUBİ’NİN

Ön gösterim ve protokol açılışı önceki gün yapılan fuarda, Bahçeşehir Üniversitesi Konservatuvarı’ndan müzisyenlerin klasik müzik dinletisi ve açılış konuşmalarının ardından 2023 ArtContact Onur Ödülleri de sahiplerini buldu. “Kurum onur ödülü”ne İyilik için Sanat Derneği, “sanata katkı ödülü”ne Yahşi Baraz ve “sanatçı onur Ödülü”ne Bubi (David Hoyan) değer görüldü. Gazetemize konuşan Atis Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Aygül, ArtAnkara’da 72 bin katılımcıya ulaştıklarını, ArtContact İstanbul’da da 50 binin üzerinde sanatseverin fuarı ziyaret edeceğini düşündüğünü söyledi.

CUMHURİYET SANAT GALERİSİ’NDE USTA İSİMLER

Cumhuriyet Vakfı yararına oluşturulan Cumhuriyet Sanat Galerisi’nde usta sanatçılar İbrahim Balaban, Süleyman Saim Tekcan, Zafer Gençaydın, Bedri Baykam, Gürol Sözen, A. Celal Binzet, Daver Darende ve Güven Baykan’ın eserleri sergileniyor. Baykam ve Binzet’in yanı sıra tiyatro sanatçısı Tamer Levent, sanatçı Prof. Dr. Nur Gökbulut, gazetemizin sanata yaptığı katkıları şöyle değerlendirdi:

Bedri Baykam: Sanat fuarları Türkiye’deki kültür yaşamının zenginleşmesi ve halk kitlelerinin sanatla buluşması açısından son derece önemli. Cumhuriyet gazetesi haberleriyle, fikirleriyle, yazarlarıyla, çizerleriyle Cumhuriyetimizin 100. yılında Aydınlanma güneşini ülkemize yaymaya devam ediyor. Cumhuriyet’in bu sefer sanat galerisi ile bir sanat fuarına katılıp çağdaş sanatın İstanbullu sanatseverlerle bir araya gelmesini sağlaması beni çok mutlu etti.

Binzet: Günümüz sanatındaki çağdaş eğilimlerin kitlelere ulaşması yönünden fuarların adından söz etmeye değer. Cumhuriyet gazetemizin kültür ve sanata verdiği önemin ayrılmaz bir parçası olan çağdaş sanatı destekleme görevini bu bağlamda düşünmek gerekiyor. Resimlerimle böyle bir etkinlikte bulunma fırsatı yaratan gazetemize çok teşekkür ediyorum.

Levent: Resmi ve sanatı ayırıyorum. Resim bir icra, sanat o icrayı en mükemmel şekilde ortaya çıkarma düşüncesi. Bu fuarlar aracılığıyla öncelikle düşünce sonra ürün olarak anlaşılmasını hayal ediyorum. Cumhuriyet kelimesini duyduğumuz zaman bizim aklımıza birçok şey gelmeli. Acaba geliyor mu gelmiyor mu diye şüphe ediyorum. Dolayısıyla Cumhuriyet ve Sanata Evet Platformu’nun stantlarının burada olmasını önemli buluyor, “Sanata evet” diyorum.

Gökbulut: Cumhuriyet gazetesini sanat içerisinde, sanatla var olmak için burada olmasını dikkate değer buluyor ve teşekkür ediyorum. Cumhuriyet gazetesinin sanatın hepimizin hayatını güzelleştirdiği ve hayatın devam ettiği bilincine katkıda bulunduğuna inanıyorum.