ArtContact Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı başlıyor

Yayınlanma: 26.05.2023 - 14:00

Güncelleme: 26.05.2023 - 14:43

ArtContact İstanbul Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı, 1-4 Haziran tarihleri arasında üçüncü defa sanatseverlere kapılarını açacak. Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek olan fuar, sanatçıyı ve sanatseverleri buluşturma amacıyla hareket ediyor. 31 Mayıs’taki ön gösterim ve protokol açılışında Onur Ödülleri de sahiplerini bulacak. Açılışta; 120’nin üzerinde katılımcı, 1500’ün üzerinde sanatçı ve 4 bin 500’e yakın eserin sergilenecek.

40’A YAKIN ÜLKEDEN SANATÇILAR YER ALACAK

Atis Fuarcılık tarafından düzenlenen ArtContact İstanbul Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı’nda sinema ve televizyon dünyasının ünlü isimleri de konuşmacı olarak katılacak. Fuara İstanbul’un yanı sıra Ankara, İzmir, Bursa ve Anadolu’nun pek çok ilinden galeriler katılım gösterecek. Rusya, Kore, Özbekistan, Azerbaycan, İran, Hırvatistan, Guatemala, Belarus, Çin ve Ukrayna’dan galeriler fuarda yerini alırken, Türkiye’deki galeriler aracılığıyla 40 farklı ülkeden sanatçıların eserleri de görücüye çıkacak.

Mart ayında 9.’su düzenlenen ArtAnkara Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı’nın büyük bir başarı elde ettiğine değinen Atis Fuarcılık ve ArtContact Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Aygül, bu başarıyı İstanbul’a taşıyacaklarını söyledi. Aygül, “Bu yıl ArtAnkara’yı 72 bin kişi gezdi. Henüz üçüncüsünü düzenleyeceğimiz ArtContact’a da yüksek bir katılım hedefliyoruz ve 40 bine yakın ziyaretçi bekliyoruz. ArtAnkara’nın başarısı sanatı daha geniş bir tabana yaymasından kaynaklanıyor. ArtContact’ta, İstanbul’un gereksinimleri göz önünde bulundurularak, sanatı kamusal alana yayarak bu bakış açısıyla düzenlenecek. Sadece galeri ve alıcının yer aldığı değil, sanata ilgi duyan herkesin gezdiği, sanatçılarla bir araya gelip sanat üzerine sohbet edebildiği ve projeler üretebildiği bir organizasyon gerçekleştirme amacındayız” diye konuştu.