Arter'in çevrim içi rehberli turları bu ay başlıyor
Arter'in güncel sergileri etrafında şekillenen çevrim içi rehberli turları, bu ay yeniden sanatseverlerle buluşuyor.
Arter'den yapılan açıklamaya göre, turlarda Arter'in sergi rehberleri, farklı temalar etrafında bir araya getirdikleri eser seçkilerini katılımcılar beğenisine sunuluyor. Ücretsiz olarak, 12 ve 26 Eylül saat 19.00'da sınırlı sayıda katılımcıyla gerçekleştirilecek turlara katılmak için "[email protected]" adresinden kayıt yaptırılabilir.
Öğrenme Programı kapsamında düzenlenen turlarda, Arter'in sergi rehberleri her etkinlikte farklı bir tema etrafında bir araya getirdikleri eser seçkilerini katılımcılarla paylaşıyor ve yoruma açıyor. Arter'in fiziksel ortamda düzenlenen turları ise pazartesi hariç her gün, 13.00 ve 15.00 saatlerinde devam ediyor. Her cumartesi saat 12.00'de İngilizce rehberli turlar da gerçekleştiriliyor.
Arter'in güncel programlarına ilişkin daha detaylı bilgiye "www.arter.org.tr" adresinden erişilebilir.
Pazartesi hariç her gün açık olan Arter, salı-pazar günleri 11.00-19.00, perşembe günleri ise 11.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.
Video Haberler
- Bisikletli polis timi Martılar göreve başladı
- Tramvayda tehlikeli yolculuk kamerada
- Avcılar'daki sürücü kursu eğitim pistinde yine olay
- Akçakoca'da denizde hortum oluştu
- Kanyonda çevre kirliliğine tepki
- Antalya'da sıcaktan bunalanlar sahili doldurdu
- Burdur gölü sahili mor renge büründü
- Hedefleri dünya şampiyonluğu
- Deredeki mineralli kumda şifa arıyorlar
- Çocuğunun yanında kapkaç şoku
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Dün gece saatlerinden beri hareketlilik var'
- ENAG ağustos ayı enflasyonunu açıkladı
- 'Atilla'yı değil, Sarraf'ı seçtiler'
- 'Vadesiz hesap dinen uygun değildir'
- İngiltere'de yeni başbakan belli oldu
- Projede yer alan mimar konuştu
- TÜİK ağustos ayı enflasyon verisini açıkladı
- 'Tam düzeliyor derken...'
- Tarım Kredi'de bir skandal daha!
- Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiren yeni gelişme