Prof. Balkan Naci İslimyeli anısına düzenlenen "Açık Sergi" sanatseverlerle buluştu

Tarihi dokusuyla, İstanbul'un önemli kültür sanat destinasyonlarından biri haline gelen Akaretler, ressam Prof. Dr. Balkan Naci İslimyeli'ye ithafen düzenlenen "Açık Sergi"ye ev sahipliği yapıyor.

AA
22 Ağustos 2022 Pazartesi, 17:29
Prof. Balkan Naci İslimyeli anısına düzenlenen
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Farklı disiplinlerden 11 sanatçının yer aldığı ve tekstil malzemelerinin kullanıldığı "Açık Sergi"de, dokuma, örme, transparan kumaş yüzeyler üzerine pentür, boyama, dikiş, nakış, aplike veya baskı teknikleri ile hazırlanan çalışmalar yer alıyor.

Akaretler'in balkonlarından dışarı taşan "Açık Sergi", sanatı kapalı mekanların dışına çıkararak günlük yaşamın içine dahil etmeyi amaçlıyor.

Bilgili Sanat desteğiyle Tekstil Tasarımcılar Derneği tarafından hazırlanan sergi, 30 Ağustos'a kadar sanatseverin beğenisine sunulacak.


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