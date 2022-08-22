Prof. Balkan Naci İslimyeli anısına düzenlenen "Açık Sergi" sanatseverlerle buluştu

22 Ağustos 2022 Pazartesi, 17:29

Farklı disiplinlerden 11 sanatçının yer aldığı ve tekstil malzemelerinin kullanıldığı "Açık Sergi"de, dokuma, örme, transparan kumaş yüzeyler üzerine pentür, boyama, dikiş, nakış, aplike veya baskı teknikleri ile hazırlanan çalışmalar yer alıyor.

Akaretler'in balkonlarından dışarı taşan "Açık Sergi", sanatı kapalı mekanların dışına çıkararak günlük yaşamın içine dahil etmeyi amaçlıyor.

Bilgili Sanat desteğiyle Tekstil Tasarımcılar Derneği tarafından hazırlanan sergi, 30 Ağustos'a kadar sanatseverin beğenisine sunulacak.