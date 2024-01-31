'Aşık Mıyım Neyim?' sergisi 7 Şubat'ta Ekavart Gallery'de açılacak

Eğitim, Kültür ve Araştırma Vakfı (EKAV), İnci Ertuğ'un son dönem ürettiği, karışık teknik ve çeşitli materyalle hazırlanmış yapıtların yer aldığı "Aşık Mıyım Neyim?" sergisine ev sahipliği yapacak.

AA
Yayınlanma: 31.01.2024 - 20:40
'Aşık Mıyım Neyim?' sergisi 7 Şubat'ta Ekavart Gallery'de açılacak
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Sanatçının sergiye özel ürettiği heykellerin de sanatseverlerin beğenisine sunulacağı sergi, 7 Şubat'ta Ekavart Gallery'de açılacak.

Resim yapmayı duygularının ifade alanı gören İnci Ertuğ'un "Aşık Mıyım Neyim?" sergisi 29 Şubat'a kadar görülebilecek.

 

 


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