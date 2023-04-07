Âşık Veysel sergisi AKM’de açılıyor
Küratörlüğünü Erkan Doğanay’ın yaptığı Âşık Veysel’in “Veysel Gider Adı Kalır” koleksiyon sergisi yarın Atatürk Kültür Merkezi’nde açılacak. Sergi 23 Nisan’a kadar görülebilir.
Sergi boyunca Ara Güler, Fikret Otyam, Ozan Sağdıç, İsa Çelik, Mustafa Türkyılmaz, Ergun Çağatay ve Anadolu Ajansı’nın arşivinde yer alan fotoğraflar, Orhan Peker’in deseni, Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun ve Eren Eyüboğlu’nun tablosu, Metin Erksan tarafından çevrilen “Karanlık Dünyam” filminin gösterimi, yönetmen Jochen Menzel’in “Âşık Veysel ile Buluşmalar” filminin gösterimi yapılacak.
“Basında Âşık Veysel” albümünün de Braille Alfabesiyle basımının lansmanı yapılacak.
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