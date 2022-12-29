Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 2023, 'Aşık Veysel Yılı' ilan edildi

29 Aralık 2022 Perşembe, 09:29

UNESCO'nun anma ve kutlama yıl dönümleri arasına aldığı Aşık Veysel'le ilgili bir adım da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan geldi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, 2023 yılının 'Aşık Veysel Yılı' olarak kutlanmasına ilişkin genelge Resmi Gazete’de yayımlandı.

"ETKİNLİKLER DÜZENLENECEKTİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sazı ve sözüyle dünya penceresinden insanlığa seslenen Aşık Veysel'i hürmetle ve rahmetle yad etmek üzere yıl boyunca yurt genelinde ve yurt dışında etkinlikler düzenlenecektir" ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda düzenlenecek etkinliklerin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının koordinasyonunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte yürütüleceğini bildiren Erdoğan, genelgede şöyle devam etti:

"Söz konusu etkinliklerden Cumhurbaşkanlığınca belirlenecekler Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılabilecektir. Etkinliklere ilişkin logo, afiş, duyuru, davetiye, ilan ve benzeri belge ve görsel dokümanlar ilgili kurumlarla birlikte belirlenecek kurumsal kimliğe uygun şekilde kullanılacaktır. Gerçekleştirilecek etkinliklere ait giderler ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanacaktır. Bu çerçevede yıl boyunca tertiplenecek etkinliklerin en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylığın tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca geciktirilmeksizin öncelikli olarak yerine getirilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim."