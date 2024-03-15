Black Mirror 7. sezon yolda: Dijital kâbusun yeni sezon tarihi belli oldu...

Netflix'in sevilen dizisi Black Mirror'un yeni sezonu hakkında sevindirici haberler geldi. Sezonun yayım tarihi belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.03.2024 - 22:24
Black Mirror 7. sezon yolda: Dijital kâbusun yeni sezon tarihi belli oldu...
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Netflix'in popüler dizisi "Black Mirror", 2025 yılında 7. sezonuyla geri dönüyor ve heyecan verici bir haberle geliyor. Londra'da düzenlenen Next on Netflix etkinliğinde ortaya çıkan haber, dizinin hayranlarını heyecanlandırdı.

Charlie Brooker'ın karanlık ve hiciv dolu dizisi, yeni sezonunda altı bölümlük bir seriyi Netflix platformuna getiriyor. Bu sezonun en dikkat çekici bölümlerinden biri ise 4. sezonun bilimkurgu macerası "USS Callister"ın devamı niteliğinde olacak.

Haber, önemli bir devam bölümünün duyurusuyla geldi. Önceki sezonlardan tanıdık olan karakterlerle geri dönüş yapacak olan "USS Callister" devam bölümü, Robert Daly'nin ölümü sonrası USS Callister ekibinin karşılaşacağı yeni sorunlara odaklanacak.

Devam bölümü, izleyicilere beklenmedik dönüşler ve sürprizlerle dolu bir macera sunacak. Ünlü bölüm, dizi yaratıcısı Charlie Brooker ve William Bridges tarafından kaleme alındı ve Toby Haynes tarafından yönetildi.

Sezonda, Jessica Rhoades ve Annabel Jones'un yönetici yapımcı olarak görev alacağı da belirtildi.


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