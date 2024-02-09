Aşkın evrensel dilini konuşan sergi: 360 Dereceden Aşk Festivali İstanbul'da başladı...

Yayınlanma: 09.02.2024 - 10:59

Güncelleme: 09.02.2024 - 10:59

Bu yıl "Masal mı? Gerçek mi?" temasıyla düzenlenen "16. Uluslararası 360 Dereceden Aşk Festivali" sergi açılışıyla başladı. Festival, "Tüm dünyayı evliyalar, aşklar, aşıklar şehri İstanbul'u yaşamaya davet etme" sloganıyla 28 Şubat'a kadar devam edecek.

Festival küratörü Işık Gençoğlu, bu yılki tema hakkında yaptığı açıklamada, içi boşaltılan "aşk" kavramının itibarını iade etmeyi amaçladıklarını belirtti. Kalp sembolünü kullanmaktan kaçındıklarını ve en doğru cümlelerin aşk öğesi ile kurulduğuna inandıklarını vurgulayan Gençoğlu, insanları sanata yaklaştırma, toplumsal bilinci artırma ve iyiliğe özendirme amacı güttüklerini söyledi.

Bu festivale ihtiyaç duyulan bir zamanda düzenlendiklerini belirten Gençoğlu, festivale herkesi beklediklerini çünkü insanlığın sevmeye ve sevilmeye ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Festivalin, statü, cinsiyet, ırk, dil ayrımı olmaksızın herkesi bir araya getirip dünyaya barış çağrısı yaptığına dikkat çekti.

Festival kapsamında "Masal mi? Gerçek mi?" sergisi haricinde bir dizi etkinlik düzenlenecek. Yunan sanatçı Nikolakopoulou Papadimitriou'nun konseri, "Ayna Ayna" film gösterimi, ödüllü şef Çiğdem Seferoğlu'nun ev sahipliğinde "Aşkın Damakta Kalan Tadı" başlıklı etkinlik gibi birçok etkinlik festivale renk katacak.