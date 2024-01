İzmir Uluslararası Belgesel Festivali başlıyor

Yayınlanma: 22.01.2024 - 09:08

Güncelleme: 22.01.2024 - 09:08

İzmir Uluslararası Belgesel Festivali bu yıl ikinci kez 25 - 28 Ocak tarihleri arasında İzmir Fransız Kültür Merkezi’nde belgesel sinema izleyicileriyle buluşacak. Seçici kurul üyeliklerini Ali Demirtaş, Aykan Özener, Habip Yanç ve Mehmet Ünal’ın yaptığı festivalde üç ayrı dalda verilen “en iyi belgesel” ödülleri de sahiplerini buldu. Uzun metraj dalında, Kolombiyalı yönetmenler Laura Bibibana Angel Rengifo ve Noah David DeBonis’in filmi “Strangers to Peace”, kısa metraj dalında, Nepalli yönetmen Gopal Shivakoti’nin “Perpetual Search” adlı filmi, deneysel dalında Arjantinli yönetmen Mauricio Brunetti’nin filmi “The Exile Of The Sea” ödüle değer görüldü.

Dört gün boyunca İzmirli belgesel severleri Fransız Kültür Merkezi’nde 23 filmden oluşan bir program bekliyor. Ayrıca, belgesel film yönetmenleri Alberto Modiano, Ali Demirtaş, Ebru Şeremetli, Gopal Shivakoti, Miriam H Carlsen, Ragıp Taranç ve Saeed Mayahy ile söyleşiler yer alıyor. Bağımsız festivalinde gösterimlerinin ve söyleşiler halka açık ve ücretsiz olacak.