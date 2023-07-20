Ataol Behramoğlu’nun kaleme aldığı “Lozan” İzmir’de sahnelenecek

Yayınlanma: 20.07.2023 - 10:19

Güncelleme: 20.07.2023 - 10:19

Türkiye Cumhuriyeti’nin “tapu senedi” olarak anılan Lozan Antlaşması’nın 100. yıldönümünde İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “Kayıtsız Şartsız, İlelebet Bağımsız!” sloganıyla düzenlediği etkinlikler kapsamında gazetemiz yazarı ve şair Ataol Behramoğlu’nun kaleme aldığı “Lozan” adlı tiyatro oyunu da İzmirlilerle buluşacak. 24 Temmuz Pazartesi günü saat 21.00’de Konak Sahne Tozu Tiyatrosu Haldun Dormen Sahnesi’nde sahnelenecek oyun, tarihi zafere dair hafızaları yenileyecek.

“MESLEK HAYATIMIN EN BÜYÜK ONUR SEVİNÇLERİNDEN BİRİ”

Oyunun provaları sürerken yönetmen Haluk Işık, antlaşmanın hem Türkiye hem de dünya için önemini vurgulayarak “Bu oyunu yönetmek meslek hayatımın en büyük onur sevinçlerinden biri. Oyunumuza sayılı günler kaldı. Heyecanımız büyük. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, İsmet İnönü’ye ve bu olağan üstü eseri yazanlara saygımızı sunabilirsek onur duyarız” diye konuştu.

“İZMİR ÇAĞDAŞ TÜRKİYE’NİN ÖNSÜZÜNÜN YAZILDIĞI YERDİR”

Haluk Işık, “İzmir, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun; çağdaş, demokratik, laik bir geleceğin önsözünün yazıldığı yerdir. İzmir’in on binlerce yıldır taşıdığı değerlerin üstünde bir yandan da çağdaş, demokratik, insana, doğaya saygılı bir kent gibi özelliklere de sahip olunca doğal olarak sembol bir kente dönüşüyor. Burada yaşayan insanların da seçtiği yöneticiler de aynı duyarlılığı paylaştığı için çok güzel bir duruş gösteriyorlar. Ben de bu duruşun bir parçası olmaktan bir onur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

“VEFA DUYGUSU GÖSTERMEYE ÇAĞIRIYORUM”

Oyunda İsmet İnönü’ye hayat veren tiyatro sanatçısı Utku Erişik, “Benim için bu oyunda olmak ve İsmet İnönü’yü canlandırmak büyük bir gurur. Yüzüncü yılda Lozan’ı oynamak herkese nasip olmaz. Tüm ekip arkadaşlarım gibi ben de bunun gururunu yaşıyorum. Ben izleyicilerimizi sadece bir tiyatro oyunu izlemeye değil, vefa duygusu göstermeye çağırıyorum. Çünkü bu oyun, aynı zamanda bir vefa borcunu ödediğimiz yer. Bu vatan çok kolay kazanılmadı. Dünyanın en büyük antiemperyalist savaşını verip, bu savaşı uluslararası arenada taçlandıran o cesur yüreklere bir vefa borcumuz var” dedi.

“YARINA DÜNDEN BAKARAK, TARİHİMİZİ ÖĞRENEREK ADIMLAR ATABİLİRİZ”

Oyuncu Banu Kesel de “Bu antlaşma bizim için çok önemli. Türkiye Cumhuriyeti’nin, Ankara Hükümeti’nin dünyaca tanındığı en önemli antlaşmamız, bizim varoluş tapumuz.

Lozan Antlaşması’nın 100. yılında bu oyunda olmaktan gurur duyuyorum. Heyecanımız dorukta. Çok yoğun bir çalışma içindeyiz. Yarına dünden bakarak, tarihimizi öğrenerek adımlar atabileceğimizi düşünüyorum. Özellikle gençlerin oyunumuza gelmesini, tarihten sayfaları açmasını, bizim oyunumuz vesilesiyle geleceğe adım atmalarını rica ediyorum” diye konuştu.

Şair ve yazar Ataol Behramoğlu’nun kaleme aldığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin prodüksiyonuyla yeniden hayat bulan oyun, Osmanlı İmparatorluğu’ndan Kurtuluş Savaşı ve Lozan Antlaşması’na uzanan tarihsel süreci anlatıyor. İki perdelik müzikal oyunun müzikleri ise Timur Selçuk’a ait. Prömiyerin ardından oyun İzmir’deki çeşitli salonlarda Temmuz ve Ağustos aylarında ücretsiz olarak 9 kez daha sahnelenecek.