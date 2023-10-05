Atatürk Kültür Merkezi'nde göz kamaştırıcı bir ilk: 'Faust' operası sahneleniyor

Yayınlanma: 05.10.2023 - 00:00

Güncelleme: 05.10.2023 - 00:00

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), büyüleyici Alman yazar Johann Wolfgang von Goethe'nin ünlü eseri "Faust"u, Fransız besteci Charles Gounod'un ölümsüzleştirdiği opera formatında, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) ilk defa sahneye taşıyor. İDOB'dan yapılan açıklamaya göre bu muhteşem eser, Beyoğlu Kültür Yolu etkinlikleri çerçevesinde 9 ve 21 Ekim tarihlerinde sanatseverlerle buluşacak.

Eser, Goethe'nin edebiyat, politika ve doğa bilimleri üzerine yazdığı tüm eserlerinin özünü taşıyan bir eser olarak kabul edilirken, libretto Jules Paul Barbier ve Michel Florentin Carre tarafından kaleme alındı.

Eserin yönetmenliğini başarılı isim Recep Ayyılmaz üstlenirken, orkestra şefliği görevini ise Zdravko Lazarov yürütecek. Koro şefliğini ise Paolo Villa üstleniyor. Bu büyülü performansın koreografisi ise Beyhan Murphy tarafından hazırlandı.

Dekor tasarımı Efter Tunç, kostüm tasarımı Gizem Betil ve ışık tasarımı ise Yakup Çartık tarafından özenle gerçekleştirildi.

AKM'de ilk kez sahnelenecek "Faust" operasının konusu kısaca şöyle: İhtiyar Doktor Faust, gençliğinin özlemini kasvetli ve karanlık odasında duymaktadır. Duasının işe yaramayacağını düşünerek şeytanı çağırmaya karar verir. Şeytan Mephistopheles gelir ve Faust'a para mı yoksa ün mü istediğini sorar. Faust, gençliğini tercih eder ve şeytanla anlaşma yapar. Ancak bu anlaşma ruhunu kaybetmesiyle sonuçlanır ve Faust, genç bir delikanlı olarak kaderini şeytanın insafına bırakır.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin AKM'deki bu büyülü performansı, sanatseverlere unutulmaz bir gece sunmaya hazırlanıyor. Görsel ve müzikal olarak büyüleyici bir deneyim sunması beklenen "Faust" operası, tarihi ve kültürel bir zenginliği sahneye taşıyacak...