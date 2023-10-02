Perde aralanıyor: Antalya Devlet Opera ve Balesi sezon açılışına hazırlanıyor...

Yayınlanma: 02.10.2023 - 12:41

Güncelleme: 02.10.2023 - 12:41

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), dopdolu bir etkinlik programıyla sanatseverlerin karşısına çıkıyor. Toplamda 11 etkinlikten oluşan bu program, sanatseverlere opera, bale, çocuk oyunları ve konserlerle unutulmaz anlar yaşatmayı amaçlıyor. İşte bu heyecan verici etkinliklerin detayları ve tarihleri.

ANTALYA DEVLET OPERA VE BALESİ PROGRAMI...

Gala Konseri (7 Ekim): Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde gerçekleşecek olan bu konserde, İtalyan şef Lorenzo Castriota yönetiminde Antalya DOB orkestrası ve birçok ünlü solist, dünya çapında ünlü opera bestecilerinin eserlerini seslendirecek.

Carmen Bale Gösterileri (12, 14 ve 17 Ekim): Mayıs ayında prömiyeri gerçekleşen ve büyük beğeni kazanan "Carmen" balesi, sahnede olacak. Bu dramatik aşk hikayesi, Georges Bizet'in müziği ve Konstantin Uralsky'nin koreografisi ile seyircilere sunulacak.

Kamelyalı Kadın Bale Gösterisi (26 Ekim): Alexandre Dumas (Oğul)'un romanından uyarlanan bu bale, Volkan Ersoy ve Armağan Davran'ın koreografisi ile sahnelenecek. Müzikleri ise Giuseppe Verdi'nin eserlerinden seçilerek düzenlendi.

Aşk İksiri Opera Gösterileri (21 ve 31 Ekim): Donizetti'nin en bilinen eserlerinden biri olan "Aşk İksiri" opera, Haldun Özörten tarafından sahneye konulacak. Lorenzo Castriota tarafından yönetilen orkestra ve Mahir Seyrek tarafından çalıştırılan koro ile seyircilerle buluşacak.

Şekeronya Çocuk Oyunu (19 Ekim): Zeynep Ergüven tarafından yazılan ve Murat Cem Orhan'ın müziklerini hazırladığı "Şekeronya" çocuk oyunu, çocuklar için sahnelenecek.

Müze Konserleri (10 ve 24 Ekim): Antalya DOB, gelenekselleşmiş müze konserlerine devam edecek. Bu konserler, Antalya Müzesi'nde gerçekleştirilecek.

Cumhuriyet Bayramı Konseri (28 Ekim): Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde "Cumhuriyet Bayramı Konseri" düzenlenecek.