'Attila' operası İzmir prömiyerine hazır!

Yayınlanma: 14.03.2025 - 22:48

Güncelleme: 14.03.2025 - 22:48

İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), İtalyan besteci Giuseppe Verdi'nin "Attila" operasını ilk kez İzmirli sanatseverlerle buluşturacak.

Verdi'nin erken dönem eserlerinden biri olan opera, Hun İmparatoru Atilla'nın dünyaya nam salan hikayesini anlatıyor. Temistocle Solera'nın librettosunu yazdığı eser, Verdi'nin güçlü müzikleriyle birleşerek dramatik bir anlatım sunuyor.

İZDOB, eserin sahneye konulması sürecinde dekor, kostüm ve makyaj tasarımlarında tarihsel detaylara önem verirken, sanatçılar yoğun bir prova sürecinden geçti.

Provaları tamamlanan eser, 15 Mart saat 20.30'da Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde prömiyer yapacak. Temsilde, dünyaca ünlü İtalyan bas Gianluca Margheri, "Attila" rolüyle sahne alacak.

Tulio Gagliardo'nun orkestra şefliğini üstlendiği eserde, dekor ve kostüm tasarımını Gülden Sayıl, koro şefliği Ahmet Kahyaoğlu, koreografiyi Şebnem Şenel, ışık tasarımı ise İnan Sefer yapıyor.

Eserde Attila karakterini Gianluca Margheri, Doğukan Özkan, Teyfik Rodos ve Volkan Şen, Odabella'yı Dilruba Bilgi, Sevinç Demirağ ve Burçin Savigne canlandırıyor.

Foresto karekterini ise Burak Dabakoğlu ve Muzaffer Soydan Ezio'yu Murat Duyan ve Cengiz Sayın, Papa Leone'yi Sabri Çapanoğlu ve Başar Ünal, Uldino'yu Fırat Halavut ve Barış Veral sahneye taşıyor.